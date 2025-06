Jihočeský kraj: Náměstek Štojdl pogratuloval fotbalovým nadějím z Akademie Dynama

Ti během uplynulé sezóny nejen ovládli Českou ligu starších žáků, ale také zazářili na prestižním mezinárodním turnaji v německém Bayreuthu, kde porazili mimo jiné akademie věhlasných klubů, jako jsou Manchester United, Newcastle nebo FC Bayern Mnichov.

Za jejich mimořádné výsledky jim osobně poděkoval náměstek hejtmana pro školství a sport David Štojdl, který pro své hosty připravil velké překvapení – pozval i Davida Lafatu, šestinásobného nejlepšího střelce české ligy. Oba během přátelského setkání s hráči ocenili jejich výjimečný talent, nasazení a také důležitost systematické podpory mládežnického sportu v kraji.

Tým vedený trenérem Radimem Pouzarem a asistentem Jakubem Hricem dominoval domácí soutěži a zaslouženě se stal mistrem České republiky. Vrcholem sezóny se však stal právě zahraniční turnaj, kde Dynamo U14 potvrdilo své kvality i na evropské scéně. „To, co tihle kluci dokázali, je opravdu neuvěřitelné. Vyhrát ligu je obrovský úspěch sám o sobě, ale porazit top evropské kluby jako Bayern nebo Manchester – to se nevidí každý den. Je to důkaz, že v Jihočeském kraji se s mládeží pracuje na špičkové úrovni. A že kluci ve středu ve Velkém Meziříčí doslova porazili celou republiku, včetně týmů z Moravy – to si zaslouží obrovský respekt. Dělají nám radost a skvělou reklamu,“ řekl náměstek David Štojdl a dodal: „Jihočeský kraj akademii dlouhodobě podporuje – nejen finančně. Poté, co jsme převzali areál Složiště, se snažíme zlepšit i tréninkové podmínky. V poslední době to trochu pokulhávalo, ale věřím, že teď budou mít kluci tu nejlepší možnou péči a zázemí pro další růst.“

Hlavní trenér Radim Pouzar prozradil, co za úspěchem týmu stojí. Ocenil nejen herní kvality všech hráčů, ale i morální sílu. „Kluci šli za vítězstvím s naprostým odhodláním. I v nejtěžších momentech – třeba ve finále s Olomoucí – prokázali charakter, podrželi se navzájem a fungovali jako jeden tým. Právě schopnost zvládnout zranění, nemoci nebo psychický tlak z nich dělá šampiony,“ uvedl s přesvědčením Pouzar a jeho svěřenci jako by mu svými vyjádřeními dávali za pravdu. „Máme velkou radost, že se nám podařilo navázat na loňský úspěch. Tehdy se nám opravdu dařilo a letos jsme navíc přešli z formátu 7+1 na klasické hřiště 10+1, což byla pro nás velká změna. Ale zvládli jsme to,“ uvedl jeden z hráčů Lukáš Joza a prozradil, že na mezinárodním turnaji byl nejtěžším soupeřem Manchester United. „Hráli opravdu dobře, ale i tak se nám podařilo turnaj zvládnout,“ dodal hrdě Joza a prozradil, že hráčům pomohly pevné nervy. „Šli jsme do toho s tím, že si to hlavně chceme užít. Možná proto neměl nikdo z nás zbytečný stres nebo trému,“ zamyslel se mladý fotbalista.

Slavnostní atmosféru setkání ještě povýšila přítomnost Davida Lafaty, na kterém bylo vidět, že si setkání s mladými sportovními nadějemi opravdu užívá. „Už je to dlouho, co jsem se poprvé radoval z vítězství, ale ten pocit se nezapomíná. Když ho jednou okusíte, chcete ho zažívat znovu a znovu. Trenér říkal, že kluci nesnášejí prohry a mají v sobě hlad po úspěchu – a právě to jim může v budoucí kariéře hodně pomoct. Doufám, že jim tenhle zápal vydrží,“ pochválil tým Lafata.