Kettner (SPD): 145 žen injekčně napadeno toxickou látkou. Co se to děje?

Asi samé náhody... Co se to děje ve Francii?! Na hudebním festivalu bylo 145 žen injekčně napadeno toxickou látkou. Ano, čtete správně – násilníci vpichují ženám jehly s neznámou látkou přímo do těla, často bez povšimnutí, uprostřed davu! A co na to francouzské úřady? Ticho, bagatelizace, žádné výsledky – z více než 400 případů za poslední roky byl zatím odsouzen pouze jeden pachatel. Kde je ochrana žen? Kde je bezpečí?

Tento otřesný trend se šíří po celé Evropě a vlády selhávají. Tváří se, že se nic neděje, místo aby razantně zakročily a chránily slušné občany – především ženy a dívky! My v SPD říkáme jasně: nulová tolerance násilí a deviace! Okamžitá tvrdá opatření, jinak Evropa bezpečná už nikdy nebude!

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



