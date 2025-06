Konečný účet za covid. Matematik Fürst to spočítal

Je pro vás doba postcovidová návratem k demokracii?

Covidismus nesl mnoho znaků fašismu. Autoritářství, ohromná centralizace, kdy o otevírací době hospody v Rýmařově rozhodovala vláda v Praze, vypjatý militarismus (ministerstvo zdravotnictví řídil plukovník, armáda sledovala v rámci „chytré karantény“ vaše mobily a platební karty), cenzura a potlačování opozice, víra v nadřazenost jedné skupiny lidí (roli méněcenných hráli neočkovaní) a především obětování svobody jedince vyššímu společnému cíli (v tomto případě vítězství ve „válce s virem“). Covidismus tedy znamenal zásadní rozchod s demokratickým uspořádáním naší společnosti.

Dne 24. února 2022 však přestal naše totalitně smýšlející spoluobčany covid bavit a našli si nové téma na východě. To ovšem neznamenalo návrat k demokracii, je to spíš tak, jak říká kolega Hnízdil: „Škrtla se dvě písmenka a strůjcem všeho zla najednou už nebyl ViRus, ale Rus.“ Ztráta soudnosti, která se za covidu rozšířila po celém západním světě, pokračuje.

Návrat k rozumu, spravedlnosti a prosperitě, což jsou hodnoty, které si od demokratického zřízení slibujeme, nás doufám čeká, ale nejprve se musíme vrátit k době covidové, vyšetřit, co a proč se stalo, říct nahlas pravdu o covidu a potrestat viníky. Dokud to neuděláme, jsme odsouzeni žít v jakémsi pološeru, které čím dál víc připomíná osmdesátá léta. Všichni už vědí, že režim je skrz naskrz prolhaný, ale ještě se to nesmí říkat nahlas.

Jste matematik. Lze jasně říct, kolik za dobu covidu-19 zemřelo lidí?

Od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024 zemřelo v Česku 614 405 lidí. Na to jste se ale asi neptal. Zajímá vás, kolik lidí zemřelo na covid či s covidem. To se dle mého názoru bohužel nikdy přesně nedozvíme.

Dle oficiálních údajů má Česko asi 4 100 úmrtí s covidem na milion obyvatel, tedy asi 45 tisíc mrtvých s covidem za celou epidemii. Jenže tahle čísla je třeba číst opatrně. Jak víte, jako úmrtí s covidem se za epidemie vykazovalo kde co. Například Rakousko, které je hned vedle, má jen 2 500 úmrtí s covidem na milion obyvatel. Vzhledem k tomu, že společnost je u nás a v Rakousku velmi podobná, opatření byla taky velmi podobná a virus nepozná, kdo mluví jakou řečí, je docela jasné, že u nás zemřela spousta lidí, kteří zemřít nemuseli. Jinými slovy, mnozí z těch, kteří u nás zemřeli s covidem, by v Rakousku s covidem nezemřeli.

Někteří z těch 45 tisíc „zemřelých s covidem“ zemřeli skutečně na covid. Někteří zemřeli z jiné příčiny, ale s pozitivním PCR testem. Některé – a nebylo jich málo – jsme zabili záměrným odpíráním zdravotní péče. Někoho jsme naopak zabili nevhodnou léčbou. Někoho jsme taky zabily mRNA produkty (Produkty využívající ribonukleovou kyselinu (mRNA) jako nosič genetické informace pro produkci specifických proteinů v buňkách. Pozn. Red.) vydávané za vakcíny.

Až pomine ztráta soudnosti spojená s covidem, můžeme se pokusit rozklíčovat, kolik bylo kterých. Na tom by ale s námi musely státní orgány začít spolupracovat a pustit nás k datům. Klíčová data zatím zůstávají pečlivě ukryta před zraky veřejnosti.

Je možné alespoň rámcově spočítat, kolik z nich zemřelo na následky očkování?

Tohle je zapeklitá otázka. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) evidoval v polovině roku 2023 celkem 216 úmrtí, ke kterým došlo po některé z covidových vakcín, a která někdo SÚKL nahlásil. Zarytí covidisté vám hned řeknou, že ani v jednom z těchto případů nebyla prokázaná kauzální souvislost s vakcínou. To je samozřejmě pravda, ale každý normální lékař vám zase řekne, že by se nikdo z nich neobtěžoval s hlášením úmrtí na SÚKL, pokud by si fakt nemyslel, že to úmrtí s vakcínou souviselo. Lze tedy předpokládat, že značná část z těchto nahlášených úmrtí s vakcínou skutečně souvisela.

Obecně se má za to, že do farmakovigilančních systémů je nahlášeno nejvýše 5 procent všech skutečných nežádoucích účinků, u těch nejzávažnějších možná 10 procent. To by naznačovalo, že těch 216 úmrtí je třeba násobit minimálně deseti.

Je zajímavé, že do týdne od nějaké dávky covidové vakcíny u nás zemřelo dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) asi 1700 lidí. Vzhledem k tomu, že šlo o experimentální vakcínu, lékaři měli povinnost každé takové úmrtí SÚKLu nahlásit. Přesto nahlásili jen asi desetinu tohoto počtu. To je další evidence, že zřejmě skutečně hlásili jen to, co považovali za s vakcínou související.

Na druhou stranu, kdyby na následky covid vakcín u nás bezprostředně zemřely vyšší tisíce či desetitisíce lidí, bylo by to vidět v datech o celkových úmrtích (byly by vidět vlny nadúmrtí po vlnách očkování). Takový signál ovšem v datech není. To však neříká nic o tom, kolik lidí zemřelo na dlouhodobé následky vakcinace. Je totiž zajímavé, že i pět let od začátku epidemie mají mnohé země dost velkou a obtížně vysvětlitelnou nadúmrtnost.

Když shrnu všechny úvahy uvedené výše, celkem odhaduji, že v Česku na následky aplikace mRNA produktů, vydávaných za vakcíny, zemřely jednotky tisíc lidí.

Kolik za vakcíny utratila Česká republika?

Oficiální data nemáme, ale dá se udělat nějaký hrubý odhad. Naše země objednala celkem skoro 40 milionů dávek různých vakcín. Za jednu dávku jsme zaplatili něco kolem pětistovky. Takže hrubý odhad je dvacet miliard. Teď dokonce platíme farmaceutickým firmám za to, aby nám ty objednané vakcíny nevozily, protože bychom je museli - opět za drahé peníze - likvidovat. Dokonce i mainstreamová média už psala, že jsme zlikvidovali vakcíny za více než 7 miliard. Tento tunel sice zatím nedosahuje rozměrů skandálu kolem lehkých topných olejů, ale když se začnou sčítat i škody, které jsme bezhlavou aplikací těchto mRNA produktů napáchali, na stovkách miliard už budeme.

Jak se mělo podle vás tehdy nakupování vakcín řešit?

Rozumný stát by nakupoval mRNA produkty až poté, co by byla známa jejich risk-benefit analýza pro různé skupiny obyvatel. Potom bychom totiž věděli, pro které skupiny obyvatel je rozumné vakcíny koupit. Bohužel ale dodnes není jasné, jestli vůbec někdy existovala skupina lidí, u kterých benefit mRNA produktů převážil nad rizikem. Je možné, že v roce 2021 bylo rozumné aplikovat mRNA produkty starším a nemocným lidem, kteří covid ještě neprodělali. Naopak je jisté, že mladší a zdraví lidé nebo lidé, kteří už covid prodělali, žádné mRNA produkty nepotřebují.

My jsme ale zapřáhli vůz před koně, nakoupili absurdní množství experimentálních mRNA produktů a potom využili celý státní aparát, aby činil hrubý nátlak na všechny vrstvy obyvatelstva, aby se nechaly „očkovat“. Stále se domnívám, že v případě dětí a těhotných žen šlo o zločin proti lidskosti, který je třeba řádně vyšetřit a potrestat.

Jak jste se osobně vypořádával s označeními typu chcimír, anticovidistická špína či antivaxer?

Za dobu covidu jsme u nás na stránkách Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) publikovali stovky více či méně odborných textů týkajících se covidu. Za tu dobu jsme se dopustili dvou chyb, na které nás naši kritikové poměrně rychle upozornili. Neprodleně jsme se čtenářům omluvili a publikovali opravenou verzi. Kromě těchto dvou případů jsme se po každém našem článku dočkali ze strany provládních „vědců“ a celé té smečky samozvaných „fakt-čekistů“ jenom nadávek a urážek. Já to beru jako velké vyznamenání. Kdyby totiž covidisté našli cokoliv, co lze věcně rozporovat, ihned by to s radostí udělali. Pokud jim nezbývá než uchýlit se k urážkám, nadávkám a cenzuře, znamená to, že nenašli nic, co by uměli pomocí argumentů vyvrátit.

K úplné dokonalosti tohle dovedl spolek frustrátů, který si říká Sisyfos. Napsali, že naše dezinformace jsou natolik sofistikované, že nejdou pomocí vědeckých argumentů nijak vyvrátit. Proto všem důrazně doporučují, aby od nás nic nečetli.

Myslíte si, že by tyhle věci mohly vyřešit volby?

To záleží na tom, jak dopadnou. Ve Spojených státech amerických volby vedly ke změně režimu, která je zejména v oblasti veřejného zdraví naprosto zásadní. Lidé, které ještě před půl rokem oficiální média označovala za dezinformátory a konspirátory, se najednou ocitli v čele klíčových institucí amerického zdravotnictví a zahajují dalekosáhlé reformy, které budou mít vliv po celém světě. Takže volby mohou vést ke dramatickým změnám.

U nás se ovšem bohužel do covidového běsnění zapojily všechny parlamentní strany s výjimkou strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Je tedy nepravděpodobné, že by se po volbách rozjelo vážně míněné vyšetřování. Obecně ale platí, že čím lépe ve volbách dopadne konzervativní pravice (SPD, Svobodní, Trikolora, PRO) a konzervativní levice (Stačilo!), tím větší šance je, že vítěz voleb bude muset přistoupit na jejich požadavky. Pevně doufám, že vyšetřování zločinů covidismu bude k těmto požadavkům patřit.

Ať už to ale u nás dopadne jakkoliv, v Americe se právě rozjíždí velké vyšetřování zločinů covidismu a neumím si představit, že by se k nám jeho výsledky nedonesly. Takže bude čím dál těžší udržet současné velké covidové ticho, o němž pachatelé covidových zločinů doufají, že nikdy neskončí.

Myslíte si, že bude dle hymny Česko i dál: „Zemský ráj, to na pohled.“

Já jsem od konce roku 2020 optimista. Tehdy totiž začalo být jasné, že covidisté nemají nervy na to, aby covid fašismus skutečně nastolili. Kdyby to totiž mysleli vážně, museli by nejpozději v létě 2020, když se lidi viru ještě skutečně báli, naprosto rozhodně vystoupit proti opozici, museli by nás prostě pozavírat do vězení. Místo toho nás s většími či menšími represemi nechali mluvit, a tím to celé prohráli. Postupně mělo covid víc a víc lidí za sebou, takže se přestávali bát, a navíc se od nás průběžně dozvídali pravdu. Dnes už covidové propagandě věří jenom vláda a univerzitní profesoři.

U podstatné části veřejnosti dosáhli covidisté pravého opaku. Asi tak třetinu národa trvale probudili. Přibližně třetina národa během covidu přestala věřit oficiálním médiím, zejména těm veřejnoprávním, přestala věřit propagandě maskované za vědu, zejména v otázkách „globálního oteplování“ či „gender science“, a přestala věřit propagandě maskované za medicínu, zejména v otázce očkování a to nejen covidového.

To vůbec není špatný základ pro podobnou změnu režimu, která dnes probíhá v USA. Takže žádný zemský ráj. Ale aspoň jsme konečně prudce zabrzdili na cestě do zemského pekla.