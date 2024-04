Michálek (Piráti): Takovýhle způsob očerňování je zcela nekompetentní

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prostřednictvím paní předsedající - vážený pane kolego Babiši. Budu mluvit k vám, byť chápu, že teď máte velmi důležitou práci na mobilu. Ano, mluvím prostřednictvím paní předsedající k vám.

Já se nebudu vyjadřovat ke všem věcem, o kterých mluvíte. To je vždycky taková všehochuť. Prakticky to nejde sledovat a samozřejmě máme program, kterému bychom se mohli věnovat. Ale vyjádřím se k jedné věci, kterou jste vytáhl včera, kde jste v podstatě otevřel složky a mluvil jste o každé politické straně, co udělala špatně. Na nás, na Piráty jste vytáhl v podstatě jenom jednu kauzu, o které bych vás rád zpravil, jaká jsou fakta.

Uvedl jste konkrétně, že Piráti se tváří jako protikorupční a že přítelkyně pana Michálka se scházela s odsouzeným manažerem a předávala mu nabídky na zakázky na pražském magistrátu. Já nedovedu pochopit, jak na jednu stranu tady můžete kritizovat útoky na rodinu a potom vytáhnout něco, co je přes dvě kolena, co se týká známého mojí přítelkyně. Přes dvě kolena a ještě je to blbost.

Protože když se podíváte na fakta, která by vám měl zpracovávat váš asistent, tak v této věci rozhodl soud na podzim 2023, že ten člověk je nevinný. To znamená, vy jste tady v podstatě mě se snažil očernit na základě toho, že moje přítelkyně se kdysi scházela s nějakým člověkem, u kterého soud rozhodl, že je nevinný. Podívejte se na Hospodářské noviny, tam je velký článek z podzimu 2023. Osmitisícová korupční kauza na Praze 1 je v troskách. Exradního i firmy JCDecaux se zastal Nejvyšší soud. A pak je to tam rozepsané. Dokonce v tom článku se přímo píše vyjádření soudu.

Zrušením původního záměru v okamžiku vyšší nabídky firma(y?) JCDecaux podle soudu radní nijak nepochybili. Obec na tom naopak vydělala. Zachovali se jako řádní hospodáři hájící záměr obce. To píšou Hospodářské noviny, když citují příslušný soud. Takhle ta celá kauza skončila.

Oni věci na začátku, když nejsou posuzované podle faktů, ale jsou posuzované jenom podle novinových článků, tak samozřejmě můžou vypadat jinak. Ale tohleto jsou fakta. Fakta jsou taková, že vy jste se mě snažil očernit skrze to, že moje přítelkyně se scházela s člověkem, který někde udělal nějakou nabídku, o které nikdo neviděl, o které soud řekl, že se zachoval jako řádný hospodář. Tak to opravdu nedává žádný smysl.

Já nesleduji všechna ta vaše vystoupení, to se nedá prostě v tomhle tom množství. Ale sleduju to, co se týká a to, do čeho... Když potom se to týká mě, tak si samozřejmě vyhledám ta fakta. A jestli všechny ty věci, které vy tady říkáte, tak stojí na vodě jako tohleto obvinění přes moji rodinu a přes moje blízké, prostřednictvím paní předsedající, tak si myslím, že to je prostě snůška nesmyslů. Takovýhle způsob očerňování je podle mě zcela nekompetentní.

A chtěl jsem vás prostřednictvím paní předsedající požádat, abyste u pana Darka, jak vám zpracovává ty podklady, (Poslanec Babiš gestikuluje přiložením ruky ke svému uchu, hovoří z lavice: To nebyl Darek.) jak už tedy víme všichni, aby si dával... Pan Darek, Darek, Darek, no tak Darek, který dělá to kompro. Tak ať si dává větší pozor, přečte si ty věci, jak jsou ve skutečnosti, přečte si ty rozsudky a nešíří tady potom lži.

Já to moc dobře vím, jakým způsobem jste postupovali proti mé osobě, že když jste vlastnil MAFRU, tak jste poslali expres a pana Nachtigala na mě, abyste mě očerňovali. A jestli ve všech těch případech, co tady vystupujete, je stejná pravda jako v tomhle tom jednom konkrétním případě, který jsem si dohledal, tak je to opravdu nehorázné. Takže jestli máte v sobě špetku cti, to, že jste prokazatelně tady tvrdil, jste se mě snažil očernit přes člověka, který... nějaký zprostředkovaný přes dvě osoby, že se někdo někde scházel člověkem, který je nevinný, tak tady vystupte a řekněte: Mýlil jsem se, měl jsem špatné informace od asistentů a za to se omlouvám.

Děkuji za pozornost.

