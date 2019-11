Michalik (STAN): Břežanské dopravní peklo začalo právě včera

Břežanské dopravní peklo začalo právě včera.

Je na to jednoduchý návod. Na dva hlavní kruhové objezdy v obci dáte semafory, které regulují provoz do tří směrů, takže interval je extrémně dlouhý. Žádná alternativní trasa neexistuje. A to stačí. Tisíce aut v ranní a odpolední špičce již dílo dokonají.

Opravy krajských silnic vítám. Chápu, že se musí udělat za provozu. Ale nechápu, proč to neumíme trochu lépe zorganizovat. Stačilo by postupně udělat za víkend vždy po jednom z těch kruhových objezdů. A teprve pak se pustit do uzavírek silnic na ně navazujících. Kruhové objezdy by byly průjezdné a krátkou objížďku by každý na týden či dva pochopil.

Používáme stejné technologie jako v Rakousku, ale nejsme si to schopni zorganizovat jako v Rakousku. A stačí tak málo. Trochu chtít a trochu při tom myslet.

