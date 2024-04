Ministr Bartoš: Jednou prokázané oprávnění nebude potřeba prokazovat opakovaně

reklama

Ono existuje i dobíjení bezdrátové, ale to ještě nemám. Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, před sebou máte návrh nebo novelu zákona o základních registrech, který zavádí takzvaný registr zastupování. Tento registr konečně vyřeší letitý problém, kdy digitální služby státu je velmi snadné využívat pro sebe, pokud už se tak rozhodnu, ale je velmi obtížné se o ně starat pro někoho jiného. Cílem zákona je vytvořit centrální evidenci a správu oprávnění k zastupování. Asi tím hlavním přínosem má být standardizace, automatické načtení takzvaných implicitních zástupčních oprávnění, které mají třeba rodiče vůči dětem, jednatel vůči společnosti, a sdílení plných mocí mezi agendami a úřady. Tedy jednou prokázané oprávnění nebude potřeba prokazovat opakovaně. Pro veřejnou správu bude registr zastupování znamenat možnost automatizace řady úkonů. Přibude možnost vyřizovat věci digitálně i pro jinou osobu. A dojde k odstranění některých zbytečných úkonů. Například odstranění výzev nebo nějakých nedostatků plné moci, protože závazné vzory bude vkládat a ručit za na úřad, který tyto plné moci pak využívá. Pro adresáty veřejné správy znamená registr zastupování zjednodušení. Dokládání plné moci zde bude pouze jednou. A dále možnost jednoduché elektronické správy oprávnění k zastupování právě možnosti odvolání už jednou udělených plných mocí. Podle mě je důležité říci, a ty dotazy k tomu směřovaly, ten systém nenahrazuje papírové plné moci. Pouze je doplňuje. Ostatně jinak to ani nejde, protože ta databáze vzorů plných mocí bude konečná a uzavřená, zatímco v životě může nastat prakticky neomezené množství a kombinací situací, kdy vy někoho pověříte plnou mocí k vašemu zastupování. Cílem je tedy pokrýt ty nejčastější životní situace, nikoliv tím pokrýt všechny životní situace, které mohou nastat. Ze stejného důvodu není problém, pokud se plná moc v registru dostane do rozporu s plnou mocí, kterou někdo kdy předložil papírově. Ta REZA nebo ta elektronická verze, ten registr nemá žádnou přednost. Je to prakticky stejné, jako by dva zmocněnci na úřad přinesli dvě papírové moci. A je na tom úředníkovi rozhodnout v nějakém procesu, která je platná, ať už podle nějakého časování. Ten návrh zákona byl schválen ve sněmovně již v prvním čtení v takzvané devadesátce, a to jednomyslně. A já bych vás poprosil o podporu návrhu, který posune tu naši digitalizaci, zejména v této oblasti, dál. A jenom jsem chtěl uvést příklad, který sice nesouvisí s tímto řešením, který bude následně sdílený například v rámci agendy Ministerstva dopravy nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, ale pokud jste si nainstalovali aplikaci, která navazovala na původní Tečku, je to ta EZ karta Ministerstva zdravotnictví, kde od roku 2023 můžete sledovat vlastně svůj očkovací průkaz, tak vy, co máte nezletilé děti třeba, tak už tam vlastně vidíte i očkovací průkaz vašeho dítěte. Je to jenom ukázka, jak potom se s tímto dá v tom veřejném, vlastně v nakládání s úřady pracovat. Toto není na systému REZA. Je to postaveno nad jakýmsi systémem, který má Ministerstvo zdravotnictví, ale je to vlastně jakoby živý příklad toho, že já, když si teď vezmu telefon, tak tam vidím vlastně očkování u svého synátora.

Ale je to vlastně ten princip, kdy se nemusíte prokazovat, to jsou ty implicitní plné moci, prokazovat k tomu, že máte ze zákona nějaké oprávnění někoho zastupovat. Mezi vámi sedí i lidé, kteří jsou třeba starosty ve svých obcích. Je to ta věčná otázka, proč musí starosta s sebou noci plnou moci k tomu nebo potvrzení, že je starosta a jedná v zájmu té obci. Toto je také jakási implicitní vlastně plná moc, která by byla podchycena v tom systému REZA. To, jaké potom tam budou věci, je dáno určitou agendou. Samozřejmě pokud se nad tímto budují nějaké další úkony typické pro daný resort – správa vozového parku, zastupování při vyřizování pojistných událostí v rámci firmy a vozového parku, to už jsou pak rezortní nástavby tohoto systému. Jak říkám, ten zákon umožňuje mít tuto centrální evidenci a stavět na ní další možné funkcionality. Děkuji.

