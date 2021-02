Ministr Blatný: Opravdu nevíme, co bude od neděle

reklama

Dámy a pánové, jednak se pokusím odpovědět zase na sadu otázek a jednak, jakkoli si sice úplně nemyslím, že to patří k dnešní rozpravě, ale byly zde vzneseny docela zásadní informace, až bych skoro řekl obvinění, tak se cítím povinen na ně reagovat.

Byl zde dotaz na to, jaký je rozdíl mezi zákonem pandemickým a nouzovým stavem. Částečně už to bylo v diskusi zodpovězeno, takže je to zejména opravdu omezení pohybu a omezení shromažďování. Nemít zákon tak, jak jsem řekl, je opravdu rizikové zejména s ohledem na to, že nevíme, jaké bude další rozhodování. A opravdu nevíme, co bude od neděle. Takže to je důvod, proč tady společně dnes diskutujeme, já jsem za to nesmírně rád.

Bylo zde správně zmíněno, že by bylo chybou omezovat věci jinde a ne v podnicích. Tak jen upozorňuji, že opatření, které bylo přijato vládou, je v podnicích nastaveno povinné nošení ochranných pomůcek stejně jako všude jinde, takže to není tak, že by to nebylo v podniku a bylo by to v obchodě nebo ve škole. Naopak během tohoto týdne ještě probíhají jednání, která by měla vést k tomu, a já se o ně zasazuji, aby navíc byli zaměstnavatelé povinni tímto vybavit zaměstnance.

Dotaz od pana senátora stran omezení zdravotní péče. Ano, v současné době je situace taková, že jsem opravdu vydal dopis, který šel všem hejtmanům a všem ředitelům nemocnic, aby zastavili veškerou péči, která není akutní. Tzn. dříve to byla odkladná, teď je to opravdu zastavení veškeré péče, která není akutní. Je to závažný zásah, zatím to bylo takhle nastaveno na dva týdny. Je to proto, aby byly udrženy kapacity v nemocnicích. Bude to samozřejmě znamenat zase další zhoršení zdravotního stavu lidí, kteří zatím nejsou v akutním stavu, protože budeme čekat, až se do akutního stavu dostanou. A cílem je, aby toto omezení platilo pokud možno co nejkratší dobu.

Další dotaz byl na účinnost zákona, proč zrovna do 28. února. Je to z jednoho prostého důvodu, je to prostě na rok, protože je to zase koneckonců podobně, jak je to v Německu, zákon je na rok. Je to stanoveno arbitrážně, nic jiného v tom není.

Potom zde byl uveden s nějakým komentářem můj citát o 40 % toho, kdo dodržuje nebo nedodržuje. Já jsem, prosím, jen citoval WHO survey, nic víc, nic méně.

Podle statistik, které máme k dispozici, je patrno, že do poloviny února opravdu opatření efektivní byla, to se dá dokládat křivkami, které jsou zpětně dohledatelné, jsou k dispozici a každý týden vydávány ve formě datových sad ÚZIS, takže si je může kdokoli z vás zkontrolovat. A s ohledem na změnu charakteristiky viru a v kontextu s procentem dodržování, já už jsem to tady říkal, tento virus bohužel je schopný překonat opatření, která jsme měli v úrovni dodržování, které jsme měli. A došlo k té změně.

Potom zde bylo řečeno, že jsme na chvostu v očkování populace v rámci okolních zemí. To by mě zajímalo, odkud pan senátor má tuto informaci, protože s 5,5 % proočkované populace jsme na tom podobně jako třeba Německo, Rakousko nebo ostatní země. To bych rád uvedl na pravou míru.

Potom zde bylo až dramaticky hovořeno o prioritizaci léčby. Já jen upozorňuji na to, že toto je věc, která není specifická pro covid. Je upravena mezioborovými doporučeními a ve chvíli, kdy se dostáváme do situace s omezením vzácných zdrojů, tam se můžeme dostat třeba i při nějakém hromadném neštěstí apod., ta situace se do jisté míry blíží, akorát je v širším měřítku, tak je to standardní postup, který lékaři znají. A ti z vás, kteří jsou lékaři, jsou s ním seznámeni.

Očkovací strategie, prosím, je k dispozici, myslím si, ve velice obyčejné a lidem schůdné formě na webu ministerstva zdravotnictví, takže každý ví, jestli se už může očkovat, jestli se nemůže, kdy se bude moci a co pro to má udělat. Je to tam uděláno i interaktivně.

Potom bych se rád, a to je ta poslední část, která mě i trochu zamrzela, pokud se týká spolupráce s Německem. Tak zde je mnoho nepravdivých informací, které se bohužel šíří jako lavina. Věřím, že ti, co je šíří, je šíří z nevědomosti, takže já jenom upozorním na to, že Německo v současné době, a já pravidelně komunikuji s panem ministrem Spahnem, což je německý ministr zdravotnictví, tak v současné době nám nabízí Sasko devět lůžek a zhruba deset případně v Bavorsku. Žádné z těchto lůžek není v žádné z příhraničních nemocnic, prosím, takže jen abychom si nalili čistého vína. Takže místo toho, aby se pacient zavezl do Prahy, tak se zaveze do nějakého vnitrozemského města v Německu. Tak ať si každý udělá obrázek o tom, jestli je to dobře nebo špatně. A v Německu stejně jako u nás v řadě JIP, zejména v saských zemích, je volná lůžková kapacita i pod 10 %. My máme v současné době kolem 16 %. Takže si, prosím, a to je to, co já jsem říkal i v Chebu, že jsme členy EU a nesmíme se chovat ke svým partnerům takto sobecky. Já prostě nechci, aby český nemocný občan, když to nebude nezbytně nutné, zabíral místo nemocnému německému občanovi ve chvíli, kdy jejich JIP je plnější než naše JIP, a priori když vím, že pravděpodobně ten transport od hranice bude srovnatelný s tím, jak daleko pojede člověk uvnitř ČR. Ten narativ, který kolem toho je, je opravdu zbytečný, je veden politicky. Nemyslím tím teď po nějaké politické straně, ale bohužel je to lokální politika. Kdybych chtěl hrát na tuto notu, tak musím připomenout, že to byl právě pan starosta Chebu, který přes naše výrazné doporučení nechal běžet naplno celé vánoční svátky, i když to bylo zakázané, trhy, že do 3. ledna jela veřejná kluziště v Chebu, že zastavil provádění testování se slovy, že si musí místní lidé odpočinout, že to byla právě tato oblast, která byla jednou z posledních, která zahájila očkování. Takže když si to všechno dáte postupně do nějakého kontextu, já to ani nemusím říkat, ono to asi dojde každému, tak zde máte jeden z důvodů, proč je situace v této oblasti velmi špatná. A není to vina chebských zdravotníků, není to vina karlovarských zdravotníků. Já snad vůbec neříkám, čí je to vina, já jenom říkám, že se na všechno, prosím, dívejme vždycky z obou dvou stran.

Když jsem zorganizoval ve spolupráci s panem docentem Vymazalem, panem profesorem Černým a ředitelem záchranky Kolouchem ten transport, o kterém zde pan senátor mluvil, tak jsem třeba dostal řadu děkovných e-mailů od lidí z Chebu. Myslím si, že to bylo vnímáno dobře. Zaráz bylo z chebské nemocnice odtransportováno 25 lidí a od 1. ledna tohoto roku bylo z chebské nemocnice odtransportováno a zachráněn život 210 lidem, českým občanům. Takže já bych spíš třeba předpokládal stejný vděk jako od obyvatel i třeba i od pana senátora spíše než kritiku, ale to berte rovněž jako nějaký komentář.

Pokud se týká informace o spolupráci se Spolkovou republikou Německo, jak jsem řekl, s panem ministrem i s konzulem i s vládou obou dvou těchto spolkových zemí jsme v kontaktu. Dnes jsem požádal o to, aby Spolková republika Německo, protože byl vznesen ten dotaz, jestli nám bude chtít pomoci a jestli se dostaneme do té extrémně rizikové situace tak, aby pro nás alokovala 50 až 100 lůžek intenzivní péče, oni to takto akceptovali, tato možnost zatím není potvrzena, ale velmi si vážím toho, že němečtí kolegové i přesto, že jejich nemocnice jsou na tom opravdu velmi podobně jako naše, nám chtějí pomoct. Mluvil jsem dnes se všemi velvyslanci všech evropských zemí v ČR, všichni nám vyjadřují pomoc a podporu, takže jenom bych rád informoval ctěný Senát, že rozhodně to nepomíjím, že v této oblasti také jednám. Pokud se týká dojezdové vzdálenosti a transportu rizikových pacientů, tak zde se s dovolením nespoléhám na signatáře nějaké petice, ale jednám o tom s odborníky a s vedením společnosti pro intenzivní medicínu a se záchrankou, takže bych neudělal nic, co by nějakým způsobem ohrozilo tyto pacienty, a také prosím, si uvědomme, že žádný pacient díky transportu neutrpěl žádnou újmu, naopak většině z nich byl zachráněn život, rád bych to tady zmínil. Je nastavena a vyřešena úhrada případných transportů i případné spolupráce, na tomto se už nějakou dobu pracuje a je to dořešeno, takže v případě, že toto bude potřeba, v případě, že se opravdu dostaneme do té rizikové situace, tak i mezihraniční transporty jsou k dispozici. Jenom zopakuji to, co jsem řekl v Chebu, že nesmíme jenom brát, musíme být ochotni i dávat, protože jsme součástí EU obousměrně. Upozorňuji znovu na to, že nemocnice, které jsou v příhraničí, i v německých spolkových republikách, jsou na tom úplně stejně jako ČR a podle sdělení německých orgánů nebudou naši pacienti transportováni do příhraničních nemocnic, což výrazně mění argument, který byl na transparentech, když jsem tam byl přítomen, že místo toho, aby se někdo odvezl 10 km, tak se poveze 100 km do Prahy. Ten rozdíl bude v tom, že až situace nastane, tak místo toho, aby se někdo vezl 100 km do Prahy, tak se poveze 100 km do Německa, a když to bude potřeba, tak to český stát pro naše občany samozřejmě udělá.

Děkuji.

