Ministr Brabec: Dotace půjdou na likvidací skládek i do domácností

Likvidace a znovuvyužití stavebního materiálu a odpadů z dočasných skládek, které vznikají úklidem po tornádu, obnova vodohospodářské infrastruktury vč. vyvrtání nových studní, opravy domovních čistíren odpadních vod nebo kompletní výsadba nové zeleně, parků či alejí.

To všechno mohou nyní obce, kraje (Jihomoravský a Ústecký) nebo v případě opravy studní a DČOV i domácnosti zasažené přírodními živly z večera 24. června zafinancovat z mimořádně vyčleněných prostředků rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pro ně připravily celkem tři dotační výzvy a dnes otvírají příjem žádostí. Hlavní část peněz půjde na odstranění dočasných skládek vzniklých v důsledku likvidace následků po tornádu. Díky mimořádné pomoci se může co nejrychleji vrátit život v postižených obcích do normálu.

„Následky ničivého tornáda jsou katastrofické, to už bohužel vrátit nelze. Co ale udělat můžeme, je co nejrychleji obnovit běžný život v obcích. Pro obce postižené živelní katastrofou jsme proto urychleně připravili speciální dotační výzvy, ve kterých jsme pro zasažené obce i kraje připravili celou půlmiliardu korun. Na základě aktuálního odhadu nákladů jsme vyčlenili 300 milionů korun na odstranění dočasných skládek, které vznikají na několika vytyčených místech poblíž postižených obcí, a kde se hromadí odpad z poničených nemovitostí, stavební suť, nábytek, zbytky zeleně, ale i nebezpečný odpad. Krajům pomůžeme s jeho vytříděním, zpracováním, ekologickou likvidací i sanací a následnou obnovou území po odvozu a zpracování veškerého materiálu. Sto milionů korun půjde obcím i domácnostem na obnovu vodohospodářské infrastruktury i studní a domovních čistíren odpadních vod, dalších 100 milionů pak obcím na obnovu zeleně. Dotace bude vždy stoprocentní a může být vyplacena dopředu jako záloha,“ informuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výzva se otvírá i pro domácnosti, které mohou dotaci využít na obnovu domovních čistíren odpadních vod a opravu či vyvrtání nových studní. Obcím i dalším vlastníkům vodohospodářské infrastruktury ministerstvo konkrétně pomůže opravit poničené úpravny a čistírny vod či vodojemy. Žádat lze o dotaci i na zanesené malé vodní nádrže a vodní toky, ale také poškozené sběrné dvory, kompostárny, kontejnery na sběr a svoz odpadů a podobně. Z programu mohou obce požádat o 100% dotaci také na obnovení veřejné zeleně, konkrétně na výsadbu nových stromů a keřů a odstranění těch poničených, na obnovu trávníků, trvalkových výsadeb a doprovodného mobiliáře.

„Chceme, aby měli všichni s vyřízením dotace co nejméně práce, proto jsme celý postup vyřízení žádosti maximálně zjednodušili, navíc budeme plně k dispozici k případným dotazům či konzultacím,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Vyřízení dotace bude velmi rychlé a jednoduché. Žadatelé podají žádost elektronicky z webu přes systém AIS, kde vyplní základní informace k projektu. Jakmile bude žádost schválena a uzavřena smlouva, vyplatíme dotaci zálohově na účet žadatele. Teprve po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace.“

Vyplnění žádosti není složité, probíhá elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR. Ti, kteří nemají s tímto systémem zkušenost, mohou kontaktovat pracovníky call centra Fondu na telefonním čísle 800 260 500 nebo e-mailem na dotazy@sfzp.cz. Zároveň mají k dispozici i odborné konzultanty, uvedené na stránkách výzvy, kteří mohou dojet do postižených obcí. Žádosti mohou zájemci z řad obcí, krajů, fyzických a právnických osob podávat ode dneška – 16. července. Příjem žádostí u výzvy na odstranění skládek poběží do konce listopadu letošního roku, u výzvy na obnovu infrastruktury do konce prosince a o dotaci na obnovu zeleně je možné žádat až do 30. listopadu 2022.

