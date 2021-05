Ministr Brabec: My chodíme do práce i na to ministerstvo

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem vystupovat nechtěl, ale nemohl jsem se udržet, protože když už do nás tak střílíte - Marek Benda a děkuji, že ještě neodešel - prostřednictvím pana předsedajícího:

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 97% Evropan 2% Čech i Evropan 1% hlasovalo: 4201 lidí

Pane kolego, vy jste tu asi z nás nejdéle a dobře víte, že ani v minulých vládách, a myslím, že i když vládla ODS, tak třeba účast na písemných interpelacích, to nebyli zrovna atleti, kteří by se tam scházeli v desítkách kusů ti ministři, a byla tam celá vláda. To prostě nikdy takhle nebylo. Takže pojďme si taky trochu sáhnout do vlastního svědomí a do historie a myslím, že se shodneme na tom, že byl vždycky problém dostat členy vlády především na interpelace z jednoduchého důvodu, že opravdu je to kombinace práce a myslím, že to tady pan předseda Michálek řekl zcela správně, že to opravdu není jednoduché zkombinovat.

My jsme někdy i pod tlakem některých médií; a já tomu rozumím, je to atraktivní téma. Nám píšou lidi: Choďte do práce! Ale my chodíme do práce i na to ministerstvo! Já jsem poslanec a zároveň ministr a myslím, že věc klouzavého mandátu je velmi dobrý nápad. Já to velmi vítám. Po mnoha mnoha letech diskusí o ničem věřím, že to nakonec může vyjít a jsem strašně rád, že jsme tady a jednáme o tomto návrhu, který vypadá, že by mohl podporu dostat. Protože já se domnívám, že to je velmi důležité, aby ta možnost, když se poslanec stane členem vlády, tak aby měl možnost si v tomto případě vybrat a samozřejmě pak měl tu možnost, že pokud se vrátí do Sněmovny, protože přirozeně práce ministryně nebo ministra je jízda na tygru, jak všichni víme, tak aby měl nějakou možnost se do Sněmovny vrátit. To je strašně důležité a já vám můžu říct, že myslím, že patřím mezi ministry, kteří tady sedí docela často v té Sněmovně, relativně, za to období. Myslím, že kdybychom šli do statistik, tak patřím skutečně mezi ty časté návštěvníky Sněmovny, považuji to za velmi důležité, protože jinak člověk opravdu ztrácí kontakt se Sněmovnou, ale zdaleka ne vždycky je to prostě možné. Té práce je opravdu dost, teď třeba nejsou výjezdy z důvodu pandemické situace, ale práce ministra je samozřejmě i v tom terénu, jezdí po celé republice. Takže já to velmi vítám, že jsme se dostali aspoň do této fáze debaty, že jsme se takhle posunuli. Ale prosím, když už na nás takhle útočíte, tak se taky trochu vraťme do historie, já myslím, že ty statistiky by byly zajímavé, jak předchozí vlády chodily na písemné interpelace nebo na ústní. Děkuji.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: Není naším cílem mít z národních parků něco, co dřív bylo nazváno lunaparkem Ministr Brabec: Jsme promoření různými chemickými látkami a asi ani nechceme vědět, jak moc Ministr Brabec: Modernizační fond jsme představili mezi prvními v Evropě Ministr Brabec: Ani nedutám, invazní druhy už mi frnkly několikrát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.