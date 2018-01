Ministr Brabec: Nové sankce stanoví pokutu podle míry porušení povinností

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

to jsem rád, že jsem se trefil. Nebývá to tak úplně zvykem.

Cílem návrhu zákona, o kterém jste hovořil, je provedení částečné transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti benzínu a motorové nafty a také částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice o jakosti benzínu a motorové nafty. V souvislosti s prvně uvedenou směrnicí je třeba upozornit, že na přelomu května a června minulého roku bylo Evropskou komisí zahájeno infringementové řízení pro neprovedení transpozice této směrnice. Proč se tak stalo? Obsahově totožný návrh byl již předchozí vládou předložen Poslanecké sněmovně, která jej však do konce svého volebního období neprojednala. Návrh skončil v prvním čtení, respektive postoupil do výboru, kde byl projednán výborem pro životní prostředí, ale už se nedostal do dalšího projednávání. Nyní je tedy předkládán opětovně ve stejném znění, pouze s legislativně technickými připomínkami, neboť samozřejmě je v zájmu České republiky předejít postoupení řízení o porušení unijního práva do dalších fází.

A teď k samotného obsahu návrhu zákona. Návrh dává dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty možnost do takzvaného minimálního povinného podílu biopaliv dvojnásobně zohlednit množství biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva. Tato možnost tedy usnadní dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty splnit povinnost zajištění minimálního podílu biopaliv v pohonných hmotách. Návrh také umožní, aby si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty mohli do povinného snížení emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot zohlednit zemní plyn, ať už je to takzvaně CNG nebo LNG, či zkapalněný ropný plyn LPG, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřina a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami, či je dodala jiná osoba, se kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinností. Návrh vkládá také nové ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou nově moci snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím takzvaného snížení emisí z těžby. Tyto dvě možnosti, ať už zohlednění alternativních paliv a snížených emisí z těžby, rovněž usnadní dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty plnit jejich povinnosti ve snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Návrh dále upravuje nově sankci za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů. Platné znění zákona umožňuje uložit pokutu pouze do výše 10 mil. korun, která by však u velkých dodavatelů motorového benzínu a motorové nafty nebyla odrazující a naopak u malých dodavatelů by takto vysoká pokuta byla zcela likvidační. Nový způsob sankcionování, který výši pokuty stanoví na základě vyčíslení míry porušení povinností, to jest skutečného množství emisí skleníkových plynů, o které dodavatel nesplnil svou povinnost, bude spravedlivější. Obdobný způsob je využíván i v Německu. Konkrétně je to deset korun za každé kilo CO2, kde dodavatel nesplnil svoji povinnost. S ohledem na výše uvedený transpoziční termín bych pak ještě v obecné rozpravě požádal o zkrácení lhůty na projednání výbory Poslanecké sněmovny na 30 dní.

Děkuji za pozornost

Mgr. Richard Brabec



