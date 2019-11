Ministr Brabec: Zjistíš-li, že sedíš na mrtvém koni, tak sesedni

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jestli se nemýlím, tak indiánské přísloví nebo rčení říká: zjistíš-li, že sedíš na mrtvém koni, tak sesedni. (Smích v plénu.) To bych vzkázal pracovníkům, kteří stále tenhleten projekt podporují, protože on už je dávno mrtvý. Kdybychom hlasovali pro cokoliv jiného než nechat tu nádhernou Berounku v té podobě, jako dneska je, tak by nás Ota Pavel a mnozí jiní museli chodit strašit v noci. A já vůbec nevím, proč to někoho stále napadá, protože já myslím, že my z nás, kteří tu Berounku známe, a zjevně z vás takových lidí je tady spousta, tak prostě víme, že tenhleten projekt je už dávno mrtvý a možná žije někde v hlavě nějakých úředníků a nebo zpracovatelů projektových dokumentací. Ale my jsme tady od toho, abychom dělali opravdu věci správně a pro naše děti. Takže určitě tento návrh podpořím.

Děkuji. (Potlesk.)

