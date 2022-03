Ministr Gazdík: Chceme co nejšířeji zapojit veřejnost, hlavně rodiče

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče,

přestože jsem 97 dní ve funkci ministra a přestože jsme zažili covidovou epidemii, obstrukce opozice, sestavování státního rozpočtu a teď válku, tak samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, co je hlavním úkolem této vlády v oblasti školství, a to je změnit české školství, změnit obsah vzdělávání, změnit systém zkoušek. Každé české dítě a jakýkoli absolvent jakékoli školy musí mít jednu základní dovednost, a to je umět se učit novým věci. Musíme skončit s memorováním. Musíme přejít na výuku, která bude učit děti dávat věci do souvislosti, schopnosti logicky myslet, kriticky myslet. A k tomu právě slouží takzvaný rámcový vzdělávací program.

My jsme tento týden v pondělí jako ministerstvo zahájili veřejné připomínkové řízení o tom, co se v rámcovém vzdělávacím programu změní. Může rozhodnout každý, kdo se do připomínkování tohoto dokumentu chce zapojit. Vyzývám k tomu všechny, kdo má zájem. Zajímá nás názor veřejnosti na to, co by se děti ve školách měly učit. Dokument a připomínkovací formulář a všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách ZDE. Na připomínkování má veřejnost měsíc. A upozorňuji, že se teď nebavíme o vlastním obsahu, ale jenom o těch rámcích, to znamená jakým způsobem by se mělo vyučovat, co by ten rámcový vzdělávací program měl obsahovat.

Jedna z věcí, které třeba odborná komise ministerstva navrhla je to, aby druhý cizí jazyk na základní škole byl povinně volitelný - opakuji, nerušíme druhý cizí jazyk, vůbec ne - ale navrhujeme, aby byl povinně volitelný, to jest ten, kdo se chce učit druhý cizí jazyk, tak tu možnost měl, dokonce mu zlepšíme kvalitu tohoto vzdělávání, protože navrhujeme, aby už od pěti žáků mohla vzniknout taková skupina pro druhý cizí jazyk. A každý uzná, že v pěti se ten druhý cizí jazyk učíte mnohem lépe a kvalitněji než v případě třeba dvaceti spolužáků. Zároveň ti žáci, kteří mají například poruchy učení nebo dosahují velmi podprůměrných výsledků, tak ti by na základě rozhodnutí ředitele školy měli moct mít na výběr jiný předmět, například konverzaci v prvním cizím jazyce nebo třeba manuální zručnost.

Úpravy RVP budou podporovat naplňování strategických cílů, zaměří vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, sníží nerovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání a umožní maximální rozvoj potenciálu žáků. Měla by být určitě zohledněna témata, jako je well-being, demokratické principy, nebo udržitelnost, zaměření na výuku moderních dějin. Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti, nová nebezpečí. Zatímco RVP procházely jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční, teď to chceme, aby to bylo jinak. Revize má najít cestu mezi bezhlavým biflováním a přístupem, že se vše dá najít na internetu. Musí to být kompromis, který máme ambice najít. Nemůže to být něco, jak ve starém dobrém filmu Škola základ života, kdy paní profesorka tvrdila, že student neví, ani kdy byla bitva u Jerez de la Frontera, za což mu nemůže dát ani dostatečnou, to je jeden extrém. Druhý extrém je, že budeme vychovávat sebevědomé jedince, kteří si myslí, že úplně všechno najdou na internetu a nic dalšího nepotřebují.

Změna nesmí zůstat jen na papíře, musí se promítnout do škol. Chceme v tom co nejšířeji zapojit veřejnost, hlavně rodiče, především ti musí pochopit nutnost změny. Podle stávajícího harmonogramu by první školy mohly začít vzdělávat podle upraveného RVP prvního až šestého ročníku ve školním roce 2024/2025. Vše bude záviset na tom, kdy se podaří vytvořit RVP a přípravu a podporu pro školy. Bude na to vlastně celý tento kalendářní rok. Pevně si přeji, abyste se všichni do toho zapojili.

Děkuji.

