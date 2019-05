Audit by měl být zveřejněn! Nevidím vůbec žádný důvod, proč by to tak nemělo být. Očekávám také, že ho dostaneme k dispozici. Protože jedině tak budeme mít možnost na něj reagovat. Pokud by se ale ukázalo, že byly některé dotace vyplaceny neoprávněně, je naprosto logické, že budou vráceny nebo vymáhány!

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV