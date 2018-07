Ministr Hamáček: Můžeme se pustit do práce jako jeden tým

Kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová se dnes setkala s panem prezidentem. Vypadá to, že se na většině věcí shodli. To je dobře. Můžeme se tak do práce pustit jako jeden tým. Ve vládě budeme za MPSV prosazovat:

Zvyšování důchodů – Tam máme největší dluh a senioři si to rozhodně zaslouží.

Zvyšování minimální mzdy – Tímto krokem budeme tlačit na růst všech mezd. Nikdo nemůže říct, že jsou české mzdy tak dobré, aby zde nebyl prostor pro jejich zvyšování.

Proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci – Nechceme, aby lidé chodili do práce nemocní, protože si nemohou dovolit v rodinném rozpočtu výpadek. Platíme si přeci zdravotní pojištění.

Zákon o zálohovaném výživném – Stát by měl garantovat vyplácení výživného a následně ho po dlužnících vymáhat. Jde hlavně o děti, které potřebují peníze na školní obědy, oblečení nebo kroužky hned, a ne až někdy.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

autor: PV