Ministr Jurečka: Situace vodicích psů v České republice není úplně ideálně řešena

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, veřejnosti, děkuju za otevření tohoto tématu i na tomto fóru interpelací, protože souhlasím tady s panem poslancem, že problematika asistenční psů, vodicích psů v České republice není úplně ideálně řešena, a to tedy dlouhodobě. Souhlasím i s tím popisem tohoto stavu, kdy tady máme u asistenčních psů celou řadu velmi složitých situací právě i z toho pohledu přístupu do budov, do dopravních prostředků, zároveň tady máme i složitou situaci z pohledu podpory přípravy těchto psů, protože tu podporu tady dneska nemáme systémově uchopenou, zároveň i další věci, které souvisejí s nějakým způsobem řekněme supervize nad tím, že pak po takovémto výcviku dotyčný asistenční pes má dostat všechny předpoklady, všechna kritéria splňovat a tak dále.

Já tady nechci hrát ten ping pong v tom, jestli jsme to zanedbali teď a za poslední rok a půl, proto jsem i v té původní odpovědi dával argumentaci také tím, že tento návrh skupiny poslanců za hnutí ANO tady byl předložen v zásadě v prvním roce fungování vlády a tato problematika minimálně v posledních deseti letech si mohla zasloužit už nějaké systémové řešení s tím, že ať jsme zase jako korektní, tak i v předchozím volebním období byl ten návrh tady předložen zase jinou skupinou poslanců. Vy jste ho do určité míry vzali a předložili ho znovu. A když byl ten návrh projednáván na vládě, tak ze strany MPSV byla připomínka i v tom duchu, že jsou tady některé části, které ten zákon neřeší dostatečně adekvátně nebo dostatečně provázaně právě na některé věci, které jsem tady uváděl v úvodu.

Teď je ten stav takový, a já jsem vám to i odpovídal v písemné odpovědi, my jsme legislativní proces zahájili, ten zákon se připravil, psal ho vlastně kolega z MPSV Ondřej Závodský, který se mimo jiné této problematice dlouhodobě celoživotně věnuje také proto, že sám je uživatelem vodicího psa, je v kontaktu s organizacemi a lidmi, kteří se zabývají obecně přípravou a výcvikem vodicích, ale i asistenčních psů. My ten návrh máme po vnitřním připomínkovém řízení. Já počítám s tím, že v letošním roce by to mělo být někdy do konce tohoto pololetí, že ho předložím na vládu tak, abychom v ideálním případě v druhém pololetí udělali celý legislativní proces a v příštím roce - nevím, jestli od 1. ledna nebo od jakého data po 1. lednu, uvidíme, jak budeme rychlí - ten zákon a hlavně ten systém tady začal mít účinnost.

Řeknu na rovinu, i já osobně jsem si myslel, že takováto právní úprava může být relativně rychlá a řekněme do určité míry vlastně i banální, ale v okamžiku, kdy se začneme zabývat tím, abychom tady opravdu měli jasné předpoklady, že asistenční pes má všechny předpoklady kvality pro poskytnutí podpory svého budoucího doprovázeného klienta, tak ono to znamená mít tam nějaké parametry definované z hlediska přezkoušení, z hlediska finančního systému, jak toto podporovat, certifikace a další aspekty včetně i nastavení toho, jakým způsobem upravit příspěvek pro výcvik tady těchto psů včetně domýšlení, jaké všechny další dopady to může být. Takže není to jenom ta část vyřešit právo na přístup do objektů, aby ti lidé nebyli někde vystavení nepříjemné situaci, že jim nějaký správce veřejné budovy řekne, že tam s dotyčným psem nesmí, protože to není vodicí pes, je to asistenční. Takže jsou tady ještě věci, které s tím souvisejí a které se prostě nedají úplně jednoduše udělat za týden, za čtrnáct dnů.

Ale za mě platí to, že tento zákon chci, aby se dotáhl, abychom ho měli a abychom legislativní proces zvládli dotáhnout v letošním roce. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Vy to tlačíte proti společnosti. Nikdo to nechce.“ Jurečka v ČT pod palbou kvůli důchodům Stranická poprava, ani ho na ni nepozvali. Cyril Svoboda se v XTV rozjel Ministr Jurečka: Povinná práce se vrací Soukromníci: Vládo, je nám líto, ale jen snaha nestačí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama