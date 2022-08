Ministr Jurečka: Vláda dělá kroky pro to, aby se našlo evropské řešení

reklama

Děkuji, dobrý večer. Milé kolegyně vážení kolegové je důležité, když tady vedeme debatu, tak nás lidé sledují tak, abychom také dokázali vyslat nějaký signál o intelektuální a lidské rovině veřejnosti. Nikdo neupírá právo opozici se vyjádřit, ale vy jste teď ukázali po 11 hodinách, že umíte být karikaturou sami sebe. Já jsem dneska 11 hodin viděl před očima billboard Andreje Babiše, který před lety měl skoro po celé republice: Makat a neblábolit. Sněmovna není žvanírna. Co jste tady 11 hodin dělali? Co jste tady 11 hodin dělali? Od Šumavy k Tatrám čtení nesmyslných textů. Normální člověk, s kterými já se bavím u nás na vesnici, které potkávám ve svém okolí, umí v několika minutách popsat podstatu problému. A ne, že vy tady chodíte, dáváte desítky návrhů od Šumavy k Tatrám v situaci, kdy tady byl jasně stanovený program. A chodíte a říkáte tady lží a strašíte! Co to je za řeči, že lidé nebudou mít peníze na úhradu energií? Je to lež! Je to lež! (Projevy nesouhlasu z lavic SPD a ANO.) Lžete. Byli jste součástí minulé vládní koalice. Alespoň ti z vás, kteří byli součástí sociálního výboru, tak pokud nelžou, tak musejí vám ostatním vysvětlit, jak funguje příspěvek na bydlení, který garantuje, že každá domácnost v České republice nezaplatí za náklady na bydlení, za energie více jak 30 % svých příjmů. Vy to nevíte? Vy to nevíte? Je to princip, který tady funguje roky. (Potlesk zprava.) Anketa Považujete činnost konspiratori.sk, nebo spolku NELEŽ za korektní? Ano 2% Ne 96% Nevím 2% hlasovalo: 3162 lidí

Proč těm lidem lžete? Proč je strašíte? Měsíčně 4 100 korun dostává 177 000 domácnosti v České republice, abychom vykryli zvýšené náklady na bydlení. Chodit a v této situaci strašit seniory, samoživitelky a říkat, že nebudou mít z čeho uhradit náklady na bydlení a vyšší ceny energie, je fakt ubohý. Někteří z vás to ví a nejsou schopni vám to vysvětlit vám ostatním. Paní ministryně by to mohla vědět. Paní ministryně by mohla vědět, jak funguje přispět na bydlení, jak funguje doplatek. A jak funguje mimořádná okamžitá pomoc. Těm lidem je tady nastaven sociální systém. Vy jste byli součástí minulé vlády. Vy jste ho také upravovali a víte, že ta pomoc a záchranná síť tady je a že funguje dobře.

Mě mrzí, že vy tady v 11 hodinách využíváte to, abyste vyvolali paniku, místo toho, aby se tady uměl poslanec opozice přijít vyjádřit stručně věcně a řekl: Toto je něco k programu a navrhuji to a potom buďto uspěji, nebo neuspěji. Takže opravdu musím se tady jasně vymezit vůči tomu, jakým způsobem tady lžete. Vláda dělá kroky. Premiér jasně řekl a já jsem dneska byl svědkem jeho telefonátu s předsedkyní Evropské komise. Vláda dělá kroky pro to, aby se našlo evropské řešení, aby se našlo to řešení během dvou třech týdnů. A vy to víte, ale jdete sem 11 hodin strašit lidi a ukazujete, jak tato Sněmovna díky této opozici je neefektivní. Kdyby se takhle chovali lidé v této zemi, takovým způsobem pracovali v práci, tak nebude na vaše platy. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



