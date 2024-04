Ministr Kupka: Lži, tím vládnete dokonale, ale fakta vám scházejí

reklama

Já musím ocenit péči, kterou věnuje Andrej Babiš mému profesnímu životopisu.

Teď se rozhodl, že to bude hrát tak, že jsem se promluvil do role ministra. V tom ohledu ho musím jenom opravit, protože já jsem se do té role spíše prostavěl, protože tomu předcházela jedenáctiletá práce starosty menší obce, což jsou zcela konkrétní projekty a výsledky, ze kterých se dneska mohou těšit lidé, kteří v té obci žijí. Tak a teď k několika faktům.

Očerňujete to předchozí období třiceti let, z něhož jste ovšem vy prosperoval a těžil velmi významně. A je to v pořádku. To totiž není věc, která by měla být předmětem závisti, pokud jste se k tomu dostal poctivě. Ale teď k tomu podstatnému. Pojďme se podívat na to, jak se rozvíjela dálniční síť v České republice. Fakta, ta vám scházejí. Lži, tím vládnete dokonale, ale fakta, ta říkají jedno.

V roce 1989 měla česká dálniční síť přibližně 350 km. Já bych si přál, abychom už dneska měli kompletně dokončenou dálniční síť, to nemáme, ale pracujeme na tom. Za těch 30 let se podařilo dobudovat přibližně 1000 km oproti těm 350. Jasně, mělo to být ještě víc, ale nemůžete říkat, že se za tu dobu nic nestalo. Ano, myslím, že tady všichni, koho se zeptáte, řeknou, bylo by super, kdybychom v České republice měli dokončenou dálniční síť.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy jste tady potom zmiňoval, proč jsme nešli na tu dálnici do Vídně přes Břeclav. Doporučuju v tomto směru se informovat u rakouské vlády, co by takovému řešení říkala. Já, když jsem do funkce přišel, tak jsem se na tohle spojení ptal, jestli by třeba v rámci urychlení té výstavby nepřicházelo do úvahy. Ta odpověď byla naprosto jednoznačná. Ani omylem. Brání tomu tam celá řada závažných věcí, takže my v tomto směru podnikáme kroky, abychom dokázali vybudovat dálniční spojení D 52. Teď už jsme zase o krok dál, protože jsme v průběhu posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Věřím, že v polovině roku bychom měli mít stanovisko a okamžitě se rozběhnou další kroky.

Potom jste napadl Středočeský kraj, že neinvestuje do svých nemocnic. Lež jako věž, protože Středočeský kraj jenom za poslední čtyři roky investoval do svých krajských nemocnic 1,5 miliardy korun. Do toho, aby se podařilo budovat právě ten urgentní příjem v Benešově, jenom abychom upravili některá data, která jste zmínil. Já jsem v roce 2017 působil na kraji jako radní pro zdravotnictví a tehdy jsem zadával právě zpracování studie na urgentní příjem. V roce 2022, tedy už za současné vlády, se urgentní příjem začal stavět.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 14099 lidí

Zmiňoval jste, kdo s ním přišel. Já nijak neubírám zásluhy vašemu ministru Adamovi, jenom je potřeba říct, že například na Kladně urgentní příjem byl vybudován dávno předtím, než Adam Vojtěch vstoupil na Ministerstvo zdravotnictví, protože urgentní příjem je prostě centrální, urgentní příjem je obecně aktuální, moderní trend v tom, jak se postarat o pacienty. Jenom, aby bylo v tomhle jasno a nikdo si nepřisuzoval nesmyslně zásluhy, které nemá.

A ve finále tady zaznělo z úst Karla Havlíčka, jak je to se všemi těmi nástroji, které chceme použít pro další posun. Podstatné. Když jsme my přišli do vlády, žádný výhled alternativního financování kromě PPP nebyl. Poctivě jsme začali zpracovávat to, jakým způsobem se dostat k finančním prostředkům nezbytným. Jednak jsme otevřeli příležitost Evropské investiční banky, mimochodem díky Evropské investiční bance se podařilo v Polsku dosáhnout výrazného posunu ve výstavbě dálnic.

Prověřovali jsme další fondy státního koncesionáře, zpracovali jsme studii, která ale ve výsledku ukazuje, že by si takový státní koncesionář bral úvěr s vyšším úrokem, než jsme to schopni dosáhnout teď. I po dobu toho předchozího roku při každé tranši, při každém čerpání toho úvěru posuzovalo Ministerstvo financí, jestli je výhodnější v tu chvíli využít Evropskou investiční banku nebo právě dluhopisy, a rozhodovalo se přesně podle toho, co pro český stát je výhodnější.

Takže i v tomto směru využíváme nástroje, které jsou efektivní a které jsou rozumně nejefektivnější možné. Prověřujeme a dáváme dohromady další možnosti využití penzijních fondů, konečně, o tom jsem vám říkal někdy před rokem v rámci naší debaty o tom, jakým způsobem se s tím chceme poprat, zapojení i třeba peněz soukromých pojišťoven, zapojení dalších prostředků formou právě transformované Národní rozvojové banky. To je věc, kterou v tuhle chvíli zpracováváme a posouváme se dál.

Vedle toho funguje samostatné oddělení PPP projektů a těch projektů by ve výsledku mělo být deset jako klíčový nástroj, jak to posunout dopředu. A vítám v tomhle ohledu každou podporu, která tímhle směrem bude mířit. To si troufám tvrdit, i pro budoucno je to klíčové. Prosím, dívejme se dopředu, jak to zvládnout, protože bez toho nebudeme mít možnost napravit opravdu ten dopravní skanzen, který tu v porovnání s ostatními zeměmi bohužel stále ještě je. A pokud na to pan premiér ukazuje, tak má pravdu: Vy jste měli odpovědnost za vládnutí i na Ministerstvu dopravy osm let. No, to už je kus, za který logicky se musíte svým voličům také zpovídat, jako to děláme my, a vyhodnotit, co se povedlo, co se nepovedlo, to je všechno.

Z hlediska perspektivy je důležité tady dát dohromady body, nástroje financování a o tom se bavíme, to zpracováváme a předkládáme, protože pravda je, že celá řada těch věcí bude podobným způsobem zatěžovat státní dluh nebo zadlužení veřejných institucí, a my hledáme variantu - a zatím ji nejvíc nacházíme v podobě PPP projektů - aby ten dopad na zdraví veřejných financí byl co nejmenší.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Kupka (ODS): Vážený pane poslanče Babiši, v disciplíně osobní urážky s vámi soutěžit nebudu Ministr Kupka: Nárůst digitálních služeb nastává právě v posledních dvou letech Ministr Kupka: Dokončení Pražského okruhu je zcela zásadní Kupka (ODS): Je klíčové, abychom nesázeli vše jen na jednu kartu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama