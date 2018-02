Ministr Milek chce vyřešit i nekalé obchodní praktiky

„Za základní pro budoucí podobu Společné zemědělské politiky považuji zajištění dostatečných finančních prostředků. Naší prioritou je, aby zemědělci v celé EU měli rovné podmínky. Proto zásadně odmítám jakékoliv povinné zastropování přímých plateb. Pravidla nesmí nikoho diskriminovat a musí zohledňovat specifika zemědělského sektoru v jednotlivých členských státech,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Komisaři zdůraznil, že povinné zastropování, při němž by velké podniky přišly o prostředky z přímých plateb, by mohlo mít skutečně devastační dopad na české zemědělství. Vedlo by ke ztrátě pracovních míst a snížení soběstačnosti. Současně uvedl, že si je vědom důležitosti malých podniků a je proto připravený podpořit zavedení platby na první hektary.

Komisař Hogan uvedl, že nechce ohrozit zaměstnanost ve velkých podnicích, a proto je jeho záměrem zohlednit náklady na zaměstnance v jednotlivých podnicích. Dále uvedl, že Sdělení o budoucnosti Společné zemědělské politiky představuje alternativy a konkrétní aspekty budoucího nastavení nebyly zatím rozhodnuty.

Důležitým tématem bilaterálního jednání bylo i zlepšování postavení zemědělců v dodavatelském řetězci, a s tím související problematika nekalých obchodních praktik.

„Velký potenciál vidím v posílení sdružování producentů. Vítám i rozšíření monitorování cen a rozdělování marží u hlavních komodit. Je však potřeba najít společné účinné legislativní řešení,“ uvedl ministr Milek. K

omisař Hogan si je problému v potravinovém řetězci vědom, a proto se snaží zemědělcům pomoci legislativním řešením na evropské úrovni. V této souvislosti předloží na přelomu dubna a května legislativní návrh, který se bude zabývat rovnými a spravedlivými podmínkami v potravinovém řetězci.

S eurokomisařem Hoganem hovořil ministr Milek i o snížení administrativní zátěže zemědělců. Podle ministra dosud prezentované návrhy budoucí podoby SZP přílišnému zjednodušení nenasvědčují. Požádal proto komisaře, aby se v tomto směru udělaly patřičné úpravy.

Ministr Milek pozval komisaře Hogana na návštěvu ČR, aby se osobně podíval na jednotlivé zemědělské podniky a poznal odlišnosti struktury českého zemědělství, kvůli kterým ČR odmítá povinné zastropování. Eurokomisař pozvání přijal.

