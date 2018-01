Ministr Pelikán: Stát musí kontrolovat, jak se využívají příspěvky na bydlení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v rámci své nové agendy lidských práv navštívil vyloučené lokality v Ústeckém kraji. Ve dnech 5. – 7. ledna podnikl cestu do více jak deseti míst, ve kterých pracuje Agentura pro sociální začleňování, aby se v terénu seznámil se způsoby řešení problematiky sociálního vyloučení. K části jeho programu se připojila eurokomisařka Věra Jourová.

„Za všemi lidmi, ať už to jsou sociální pracovníci, odborníci z dluhových a protidrogových poraden nebo třeba zástupci měst, jsou v regionu vidět výsledky každodenní práce, která rozhodně není jednoduchá. Kdoví, jak by dnes vypadala situace, kdybychom lokality nechali napospas času,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který se v terénu seznámil také s činností Agentury pro sociální začleňování.

„Tato agentura kromě spousty další práce vytvořila velmi dobrý materiál, který řeší problémy bydlení sociálně vyloučených, teď je třeba ho dostat do praxe. Stát vyplácí příspěvky na bydlení, ale přitom nedokáže zajistit, aby to bydlení mělo nějakou kvalitu a to mě rozčiluje," reagoval ministr na problém obchodníků s chudobou, kteří draze pronajímají sociálně vyloučeným byty často ve velmi špatném stavu, se kterým nic nedělají.

„Těší mě ale, že někteří obyvatelé to nevzdávají a bojují proti těmto podmínkám. V Boleticích jeden romský nadšenec vybudoval v suterénu domu klub pro děti, který jim pomáhá smysluplně naplňovat volný čas,“ dodal ministr Pelikán k prohlídce zdevastovaných domů v jedné z lokalit a k setkání s místními.

Ministr spravedlnosti zdůraznil, že stát by neměl zapomínat na obyvatele, kteří se v místě snaží žít v klidu a bez potíží, ale soužití s některými sousedy je náročné. Podle zástupců měst totiž často mají pocit, že pro ně se v lokalitě nic nebuduje. „Břímě tohoto problému nesou nejvíc ze všech. Musíme umět dobře vysvětlit, že když pracujeme se sociálně vyloučenými lidmi, pomáháme zlepšit život jejich sousedům,“ řekl Robert Pelikán.

Součástí třídenního programu byly také návštěvy místních škol, které se v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti zapojily do programu Mediace ve škole. Ta patří mezi osvědčené metody řešení konfliktů za pomoci vyškolených mediátorů i aktivního zapojení samotných dětí. Zkušenosti z mediace si pak děti odnášejí do dalšího života, rodinného prostředí i na pracovní trh. Ukázku mediace v praxi viděli ministr spravedlnosti a eurokomisařka Věra Jourová v Základní škole Krásná Lípa.

Kromě Boletic nad Labem navštívil ministr spravedlnosti například litvínovské sídliště Janov, Zelenou ulici v Děčíně nebo ústecké Předlice a Mojžíř. Pracovní cestu zakončil v obci Obrnice, kde se podařilo vybudovat fungující síť sociálních služeb a preventivních aktivit. V letošním roce město ukončí s Agenturou pro sociální začleňování spolupráci a přejde na vzdálenou podporu.

