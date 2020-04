Ministr Petříček: S repatriačními lety budeme pokračovat už jen do Velikonoc

reklama

V tuto chvíli MZV registruje méně než 2500 žádostí českých občanů o repatriaci do vlasti. Vzhledem k tomuto počtu jsou v plánu už jen lety do oblastí s vyšším počtem uvízlých Čechů, probíhat by měly do Velikonoc. Menším skupinám uvízlých Čechů zajišťujeme místa v letadlech, která vysílají další členské státy EU. Jedná se o největší akci svého druhu v českých dějinách.

„Vycházíme z předpokladu, že kdo nás dosud o pomoc s návratem domů nepožádal, ten se v nouzi nenachází. Repatriace jsou tu od pomoci lidem v nouzi, je samozřejmě právem každého tuto možnost nevyužít a v zahraničí zůstat. Pravděpodobně ale pak bude muset zůstat v cizině až do doby, než se všechna opatření uvolní, a to jak u nás, tak ve světě,” upozornil zbývající Čechy v zahraničí ministr Tomáš Petříček. „Počet Čechů v zahraničí, kteří jsou skutečně situacích, kdy nemají dlouhodobě kde bydlet, nebo jim končí víza atd., se výrazně snížil. Proto jsme se rozhodli, že s repatriačními lety budeme pokračovat už jen do Velikonoc, pokud nedojde k nějaké neočekávané změně,“ dodal šéf české diplomacie.

V tuto chvíli MZV plánuje vyslat ještě tři repatriační letadla, a to do těchto destinací:

Austrálie a oba hlavní ostrovy Nového Zélandu - evidujeme asi 350 uvízlých Čechů v nouzi, v tuto chvíli je podepsána smlouva s aerolinkami, let proběhne v příštím týdnu, protože tamní úřady potřebují několik dní na vyřízení předjednané žádosti Bali – evidujeme cca 120 uvízlých Čechů, odlet proběhne 7. nebo 8. dubna Srí Lanka a Nepál - evidujeme celkem asi stovku občanů ČR, odlet proběhne 4. dubna

„V případě zásadního zhoršení situace v některém ze států, kde ještě o Češích v nouzi víme, nebo v případě žádosti o vypravení společného unijního letu, jsme připraveni operativně reagovat,” doplnil náměstek konzulární sekce Martin Smolek.

Repatriace dosud probíhá pro občany zdarma, je hrazena ze státního rozpočtu ČR a z fondů Evropské unie. Výjimku bude tvořit let do Austrálie a na Nový Zéland. Vypravení tohoto letu vyjde na více než 30 milionů korun, což je zhruba třikrát více než doposud nejdražší let na Filipíny. Zatímco některé státy za repatriaci z této vzdálené destinace vybírají v přepočtu i 26 tisíc korun, Češi si na návrat domů přispějí zhruba 18 tisíci Kč, což je standardní cena letenky z této oblasti v ekonomické třídě.

