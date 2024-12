Ministr Stanjura: Tak takovým klackem se po hlavě bít nenechám, Martine Kolovratníku

Fakt bych slzu zatlačil. Můžeme podávat pozměňovací návrhy v druhém čtení, nebo nemůžeme? No, podle vás nemůžeme. Teď to říkal Martin Kolovratník, mluvil dokonce před druhým čtením a ne na konci. Jednací řád umožňuje i v podrobné rozpravě načíst pozměňovací návrhy a mnohdy to využívají ať už vládní, nebo opoziční poslanci. Tak takovým klackem se po hlavě bít nenechám, Martine Kolovratníku! To opravdu, opravdu ne.

A já jsem tu debatu neodstartoval. Já jsem reagoval na vystoupení Karla Havlíčka, který o těch věcech, o kterých mluvil můj kolega Václav Král, nemluvil. A když někdo tady uvádí nepřesné informace, zavádějící informace, nemá na mysli zájmy daňových poplatníků, tak prostě reagovat musím. Pan Havlíček jak je rozčílený, tak on řekne, že tím, že snížíme dotace, zvýším někomu náklady. Jak jste na to přišel? Vy jste tady řekl: vy jim s těmi návrhy zvyšujete náklady. Ne, já říkám, že pokud berou neoprávněné dotace, tak budou brát prostě oprávněnou dotaci. Ale to je příjmová strana. To fakt není výdajová. To rozčílení fakt není program. Pak z vás spadají perly typu, že menší dotace zvyšuje náklady té firmy. No to tedy fakt ne!

A potřetí jste řekl a potřetí lžete, že měníme pravidla. Nic takového tam není. Vy prostě nechcete, abychom kontrolovali firmy. Tak to řekněte: nechceme. Ano, sektorové šetření proběhlo a podle mě nedopadlo uspokojivým způsobem, a proto jdeme na individuální kontroly. A po nich, když proběhnou, budeme mít jistotu, že ty peníze vynakládáme dobře a v souladu s evropskými a českými pravidly. To není žádná změna pravidel. To pak můžeme zrušit všechnu finanční kontrolu. Nemusíme kontrolovat poskytnutí dotací. My už jsme to poskytli. Proč bychom to pak zpětně kontrolovali? Já tomu fakt nerozumím. Každý si to může interpretovat, jak chce. Já žádné silné výroky nebudu tady dávat, ale snížení dotace fakt není levicová politika. Snížení dotace, potenciální snížení dotace - potenciální, jenom když je překompenzace, fakt není zvyšování nákladů.

A vy tady úplně vážně řeknete, to je třikrát přeprodané, vy to všichni víte - já to nevím, vy to možná víte, já to ale nevylučuji, a současně říkáte: pozor, pozor, to by mohlo ohrozit investiční prostředí. Přitom takhle, bych řekl, s pohrdáním mluvíte o tom přeprodání, nemluvíte o investicích. To bylo dvakrát, třikrát přeprodané. Ti, kteří na tom vydělají, už jsou v balíku a vy teď měníte pravidla. Tak byly to ty investice, které Česká republika potřebuje, nebo nebyly? Z tónu a slov, která jste volil, tak podle vás to tak není. Ale nechci mluvit za vás. Tak pojďme společně zkontrolovat, zda ti, kteří berou peníze daňových popelníků, na ně mají nárok. Nic víc v těch třech pozměňovacích návrzích není.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



