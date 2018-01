Ministr Ťok: Jsem vyzýván, abych udělal krajně nezodpovědný krok

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Rakušane,

prostřednictvím pana předsedající. Já jsem v poslední době mediálně vyzýván k tomu, abych udělal krajně nezodpovědný krok, a to je krok, že zrušíme tendr na mýto a vypíšeme nový v jiných parametrech.

Abych řekl, proč je ten krok nezodpovědný, tak já trošku udělám exkurz do historie, abychom si řekli, proč je tam těch 900 km. Jestli si dobře vzpomínáte, tak už když jsem nastoupil do pozice ministra dopravy, tak jedním z mých úkolů bylo, že mám vypsat technologicky neutrální mýtný tendr na nového provozovatele. A když si vzpomenete, tak ta debata byla, že neutrální tendr znamená, že se umožní, aby se do toho tendru mohli přihlásit dodavatelé i jiných technologií, než stávající mikrovlnné technologie.

Byla velká debata. A ty debaty byly mediálně velmi vyostřené. Co to znamená, že má být ten tendr technologicky neutrální. Já tady mohu říct, že v začátcích té debaty, já sám jsem zastával stanovisko, že není potřeba rozšiřovat to zpoplatnění. Nicméně bylo argumentováno, že pokud nezpoplatníme větší podíl silnic prvních tříd, dokonce tady byly návrhy, ať jsou to všechny dvojky a trojky, ať jsou pod mýtem, přestože by to bylo ekonomicky nevýhodné, tak došli dopravní experti koaličních stran minulé vlády k tomu, že by se mělo určit, ta technologická neutralita, že to rozšíření na jedničky bude někde mezi 850 km a 3 tis. km. Mohu říct, že dopravní experti, sociální demokracie a KDU-ČSL spíše tlačili na 3,5 tis. km. My jsme chtěli tu hranici nižší. Nás odborný poradce, což je firma Deloitte, tak ty určili, že z tohoto rozsahu je nejvhodnější 900 km. A já si myslím, že to je docela dobrá hranice, přesto, že jsem původně nechtěl, protože si musíme uvědomit, že to mýto na těch jedničkách nemá jenom funkci výběru těch peněz, ale má i funkci, že zabraňuje vlastně tranzitní dopravě, protože na dvojkách a trojkách můžete zabránit tranzitní dopravě podle § 24 a) zákona o pozemních komunikacích tím, že tam dáte prostě značku zákaz tranzitní dopravy.

A druhá věc prostě, na jedničce nemáte jiným způsobem jak tranzitní dopravě zabránit. A například, když si vezmete, tak na jedničkách se objíždí právě placené úseky dálnic. Když zpoplatním ty úseky na jedničce, neznamená to , že budou řidiči kamionů vyhledávat další nezpoplatněné úseky na dvojkách a trojkách, protože základním parametrem toho řidiče kamionu není, aby bloudil po českých zemích, je, aby projel českými zeměmi co nejrychleji. Takže, když rychle projede po jedničce, tak ji využije. Ale když bude zpoplatněna, tak pravděpodobně zůstane na té dálnici a bude platit mýto tam, kde ho platit má.

A jenom chci říci opravdu ještě dva důvody, proč ten tendr nelze v současné době změnit tak, že by se vyjmulo těch 900 km. Má to dva důvody. Předně, první důvod je, to nejde udělat tak, že změníme tento parametr a pokračujeme v soutěži. Musela by se soutěž zrušit a zahájit nová. Zahájíme-li novou soutěž bez těch 900 km, už to tedy nebude technologicky neutrální a bude to soutěž jenom na mikrovlnný systém, který pravděpodobně bude favorizovat současného provozovatele, protože kdo dá lepší cenu než ten, který to deset let ve stejném rozsahu provozuje? To je první moment.

A druhý moment, uvědomte si, že do konce prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem Kapsch je 23 měsíců. Jestliže já potřebuji 14 měsíců na implementaci nového systému, tak jestli dobře počítám, zbývá mi 9 měsíců. Za devět měsíců vytvořit novou soutěž s jinými parametry a nejdříve vysoutěžit poradce a potom vysoutěžit celou tu soutěž za devět (Předsedající upozorňuje na čas.) měsíců je prostě nestihnutelný termín. Jinými slovy říkáte, že to, že se nebude vybírat mýto po roce 2019 zaplatí prostě daňoví poplatníci. Já jsem krajně proti tomu.

