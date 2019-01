Ministr Ťok: Takovéto fabulace prostě odmítám

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom velmi rád krátce zareagoval na to, co tady bylo řečeno. Předně jsou věci, které vám nedokážu vysvětlit, protože jsem u nich nebyl. Já jenom doplním to, co jste tady říkal, protože jste trošku účelově vytrhl věci, které jsou jinak poskládané.

Za prvé. V původní smlouvě - a já to zopakuji - v roce 2006 bylo, že KAPSCH zpoplatní 1 850 kilometrů jedniček. A to z toho vypadlo. Byla udělána dohoda, která řekla, že to KAPSCH stavět nemusí. Byly za to nějaké kompenzace, já je tady nechci všechny říkat. Nicméně ta povinnost tam byla a na žádost KAPSCH z té smlouvy vypadla.

Že pak bylo nějaké další rozvíjení v roce 2007, jak jste říkal, nebo v dalších letech, že se bude dělat nějaký hybridní systém a že se bude něco zkoušet, to rozhodli jiní ministři. Jiné koncepce přišly a věci se prostě neudělaly a nějaký jiný ministr to zastavil. Takže chtít po mně teď odpověď, proč to bylo tak, nebo to tak nebylo, já vám to opravdu zodpovědně říct nemohu.

Co se týče definování těch 900 kilometrů. Zase nemáte pravdu. Existuje studie Deloittu o možnosti rozšíření, ze které jsme vycházeli a kde vyšlo, že těch 900 kilometrů je jakýmsi kompromisem, na kterém se tehdejší koalice shodla.

Počet zpoplatněných kilometrů není otázka jenom koncepční, ale z mého pohledu, a tak jak jsem byl tady upozorněn v Poslanecké sněmovně, to může být i koncepce, kterou do toho vnese ten který ministr, a zákonem mu říct, že nesmí a musí to dělat tímto způsobem si myslím, že správné není. Mýto je primárně fiskálním nástrojem, regulačním nástrojem až sekundárně. Je to otázka opravdu politické orientace toho kterého ministra, jaký způsob si zvolí a který mu vláda schválí. Tady vláda schválila zadání, schválila záležitosti, jaké jsou, má pro to podklady a má vrcholné právo o této věci rozhodnout. Takže dneska říct, že to mohlo být jinak, to může říct samozřejmě každý. Ale je těžko zpochybňovat, že ministr vlády České republiky nemusí vládní usnesení plnit. Takže já jsem ho plnil. Nemyslím, že je špatné. Nevím, kde jste přišel k tomu, co se opakuje ve veřejném prostoru, že zpoplatnění 900 km je nevýhodné. Je výhodné, má svůj výnos a má svoje ekonomické opodstatnění. Já takovéto fabulace, které jste tady načetl, prostě odmítám. Děkuji.

Dan Ťok BPP



