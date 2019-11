Ministr Vojtěch: Jde o regulaci takzvaných nevyžádaných a nežádoucích reexportů léků

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

v prvé řadě se velmi omlouvám za drobné zdržení a dovolte, abych vám představil novelu zákona o léčivech, kterou schválila vláda na svém jednání dne 26. srpna tohoto roku. Cílem je zajistit vyšší dostupnost léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb v České republice, a to ve dvou základních rovinách. Stěžejní část tohoto návrhu představuje zakotvení takzvaného emergentního systému k zajištění objednávek a dodávek hrazených léčivých přípravků předepisovaných na elektronický recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Tento emergentní systém zřídí a bude provozovat vždy držitel rozhodnutí o registraci, tedy výrobce daného léčivého přípravku. Držitelé rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku budou mít povinnost zajistit ve stanovené lhůtě dodávku svého léčivého přípravku do lékárny, kterou si pacient zvolil pro výdej svého léčivého přípravku, a to za předpokladu, že tato lékárna nemůže tento léčivý přípravek objednat v běžné distribuční síti. To znamená lék je v distribuci, ovšem lékárna se k němu nemůže standardní formou dostat. V případě objednávky přes emergentní systém je zajištěno, aby léčivé přípravky dodané do lékárny byly použity pouze pro výdej pro daného pacienta, který přišel se svým elektronickým receptem do příslušné lékárny.

Další oblast úpravy, kterou nově přináší tento návrh, je zavedení opatření, které zajistí, aby léčivé přípravy uvedené na český trh byly přednostně použity pro pacienty v České republice a mohly být vyvezeny do zahraničí jen v případě, že tím nedojde k ohrožení dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu v množství odpovídajícím potřebám pacientů v České republice. Jde o regulaci těch takzvaných nevyžádaných a nežádoucích reexportů léků, kdy víme, že vzhledem k tomu, že léky v České republice jsou v porovnání s jinými státy výrazně levnější, tak v současné době se stává situace taková, že výrobce sice dodá lék na český trh, distributor ho od něj převezme, ale místo, aby distributor, primárně tedy se to stává v případě distributorů, lék dodal do české lékárny pro české pacienty, tak lék raději vyveze do zahraničí, do Německa, do Dánska a podobně, kde získá rozdíl mezi českou cenou a cenou například německou. Často ten rozdíl je velmi výrazný. To znamená, jsou to jednoduše vydělané peníze, velmi snadno, ovšem na úkor českých pacientů. Takže je to byznys, který si myslím, že nemá Česká republika podporovat a je to jedno z opatření, které umožní Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstvu zdravotnictví získat efektivní kontrolu a funkční nástroje pro ochranu českého trhu s léčivými přípravky a napomohou tak díky zamezení této nežádoucí distribuce léčivých přípravků za hranice České republiky k zajištění dostupnosti takových léčivých přípravků pro pacienty v naší zemi.

Závěrem tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu, který si klade za cíl zajistit a zlepšit dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v České republice.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



