Ministr Vojtěch: Je jasné, že všechny recepty nebudou předepsány elektronicky

Dámy a pánové,

otázek tady skutečně padlo několik. Budu se snažit všechny zodpovědět. Pokud bych na některou zapomněl, jsem samozřejmě připraven kolegům odpovědět osobně, případně písemně, pokud mi zašlou svůj dotaz.

Pokud jde vůbec o počet elektronických receptů, zadal jsem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, abychom byli maximálně transparentní, takže na stránkách www.epreskripce.cz jsou každý den zveřejňovány statistiky o počtu předepsaných a vydaných elektronických receptů. Každý z vás se může podívat, kolik bylo každý den předepsáno elektronických receptů. Je to zhruba kolem 200 tisíc elektronických receptů denně, které jsou předepsány. Vydáno je samozřejmě o něco méně, tam je nějaké zpoždění, pokud jde o vydání receptů v lékárnách. Celkově je ten podíl z těch všech receptů včetně listinných někde kolem zhruba na 70 % s tím, že ale podle těch dat, která máme, ten počet stoupá. Takže v tomto směru si myslím, že ten podíl je poměrně výrazný, a vidíme, že ten systém funguje. Nemám obavu z nějakého kolapsu, pokud dojdeme, a my samozřejmě nikdy nedojdeme na těch 100 %, ale skutečně se budeme blížit někdy těm možná 90 %.

Je jasné, že ne všechny recepty budou předepsány elektronicky, protože jsou tady skutečně výjimky. Pan profesor Válek mluvil o těch receptech, které si lékař předepíše pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Tam je výjimka, že v takovém případě se ten recept může a píše standardní formou na listinný recept. Je to uvedeno v prováděcí vyhlášce. Jsou i další výjimky. Toto je jedna z nich. Samozřejmě jsou výjimky pro návštěvu lékaře u pacienta v jeho domácím prostředí. Samozřejmě tak, aby lékař nemusel s sebou vozit počítač a tiskárnu, což by samozřejmě bylo absurdní, tak i v tomto případě může vypsat listinný recept. A jsou i další výjimky, ale teď odpovídám na to, co se ptal pan profesor Válek.

Pokud jde o to GDPR, tak tam ten systém je plně v souladu s tímto nařízením, takže splňuje parametry GDPR. Dokonce to Centrální úložiště elektronických receptů je označeno za kritický informační systém státu podle zákona o kybernetické bezpečnosti, takže je tam skutečně vyšší garance bezpečnosti dat.

Další věci se týkaly harmonogramu, resp. dalších funkcionalit - ptal se pan poslanec Třešňák. Říkal jsem, a to je jeden z důvodů samozřejmě, proč jsem také navrhoval odložit ty sankce, je, že skutečně ten recept nesplňuje úplně všechno, co od něj bylo očekáváno ve smyslu těch funkcionalit. Asi ta základní, která zajímá především lékaře a samozřejmě i pacienty, je ten takzvaný lékový záznam, to znamená možnost sdílet data o preskripci léků mezi jednotlivými poskytovateli léků. Současný elektronický recept už umožňuje, aby pacient vlastně sledoval všechny recepty, které mu byly předepsány. Existuje mobilní aplikace na telefon, existuje webová aplikace, kde po získání přihlašovacích údajů se může každý podívat na to, jaké všechny recepty mu byly předepsány, což si myslím je poměrně výhoda, protože v současném systému listinných receptů žádnou takovou databázi k dispozici nemá. Stejně tak se lékař, který předepisuje léky pacientům, může podívat taktéž na všechny recepty, které předepsal. Takže v tomto směru už nějaká databáze je, ale ten elektronický recept neumí ta data sdílet, to znamená, aby se jiný lékař podíval na recepty, které byly předepsány tomu pacientovi jiným lékařem. A tam samozřejmě ten smysl je v tom, aby se předešlo nějakým duplicitním předepisováním léků nebo nějakým nežádoucím lékovým interakcím, které mohou pacienta poškodit na zdraví, neřkuli ho připravit o život. I takové případy se bohužel dějí.

Ten lékový záznam jsem zadal okamžitě po mém nástupu do funkce, jeho přípravu. K tomu je opět třeba změnit zákon o léčivech, udělat novelu zákona o léčivech. Není to možné řešit jinak. Takže byla vytvořena pracovní skupina, kde jsou zástupci odborné veřejnosti. Přizveme i zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože je to samozřejmě i otázka ochrany osobních údajů. A harmonogram je takový, máme to i v legislativním plánu, že by ta novela měla jít na vládu do května - do Legislativní rady vlády, a pokud vše půjde dobře, tak doufám, že do konce roku by mohl být ten zákon schválen, aby ten lékový záznam byl funkční 1. 1. 2019.

Pokud jde o ty další funkcionality, tam to bude pravděpodobně trvat trošku déle. Bylo tady řečeno panem profesorem Válkem o otázce opiátových léků, které dnes musí být předepisovány listinně stále na tzv. receptech s modrým pruhem. To taktéž chceme řešit. Ale myslím si, že asi primárně každého zajímá, a je to stále akcentováno, je právě ten lékový záznam. I když si myslím, že ten současný systém má svůj smysl.

Ještě tady byla řečena ta otázka smyslu elektronického receptu, že se stále tiskne na papír a podobně. Na druhou stranu skutečně dneska už funguje plně možnost předepsat recept elektronicky ve formě standardní sms nebo e-mailu, ani k tomu není třeba žádný chytrý telefon. Je to prostě nějaký kód čísel a písmen, který prostě pacientovi přijde, pokud o to požádá lékaře, a na tento kód je mu pak lék vydán. Všechny lékárny v zásadě dnes v tom systému jsou zapojeny, je to konkrétně 2 683 lékáren, což jsou prakticky skutečně všechny, takže všechny lékárny dnes přijímají a musí přijímat elektronické recepty.

Pokud jde o ty věci, které byly zmíněny a týkaly se té pomalé odezvy, a říkal to pan poslanec Kasal, tam to skutečně není vina, nebo resp. ten problém není na straně centrálního úložiště. Samozřejmě i takové případy mohou být. Nechal jsem si to vytáhnout. Například včera bylo předepsáno asi 195 tisíc elektronických receptů, z toho ve 142 případech byla odezva delší než 10 sekund, což je 0,07 %. Odezva delší než 6 sekund byla u 0,56 %. To znamená skutečně těch případů, kdy je odezva nějaká delší, to znamená v řádu skutečně několika sekund, je zcela marginální množství. Skutečně ten problém bude spíše na straně softwaru, na straně připojení k internetu, a nikoliv podle těch dat z Centrálního úložiště elektronických receptů na straně systému samotného.

Doufám, že jsem odpověděl na všechny základní otázky. Pokud nikoliv, jsem samozřejmě připraven, jak jsem říkal, odpovědět osobně nebo písemně, pokud budete mít zájem. Každopádně si myslím, že ten elektronický recept svůj smysl má, že i ta povinnost má svůj smysl, protože pokud děláme tzv. lékový záznam a chceme ho mít a chceme sdílet ta data, tak jediný smysl to má ve chvíli, kdy tam budou všichni lékaři zapojeni. Prostě pokud tomu pacientovi bude předepsán lék na listinný recept, ten lék nebude zaevidován v tom lékovém záznamu, a pacient pak půjde k jinému lékaři, který mu předepíše lék, který je třeba v nežádoucí interakci vůči tomu předchozímu léku, a nedozví se o tom právě díky tomu, že by byl ten předchozí lék předepsán listinně, tak ten systém ztrácí smysl. Takže ten systém má smysl ve chvíli, kdy tam skutečně všichni lékaři budou zapojeni a budou předepisovat elektronicky, léky budou takto evidovány, a to je ve prospěch pacientů, ve prospěch kvalitní péče, bezpečné péče pro pacienty. A my uděláme skutečně maximum pro to, abychom to lékařům usnadnili.

Ještě bych chtěl zmínit jednu věc - my jsme připravili velké osvětové akce po jednotlivých krajích. Každý měsíc chceme navštívit jeden kraj, kde budeme dělat skutečně semináře pro lékaře. Už jsme oslovili i příslušné odborné sdružení praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, Českou lékařskou komoru. Chceme cílit na lékaře, kteří jsou na venkově, kteří jsou seniorního věku. Chceme jim to skutečně maximálně ulehčit, registraci, ovládání systému, skutečně jim to vysvětlit. Děláme skutečně maximum ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Já doufám, že za rok se nám podaří systém vyladit tak, aby fungoval a byl ve prospěch jak lékařů, tak především pacientů.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Berkovec (ANO): Je třeba rozlišit parametry reklamy a výrobku Nacher (ANO): Výstřel je prostě veden špatným směrem Vyzula (ANO): Kdyby pan Nacher někdy viděl pacienta, který doplatil na klamavou reklamu, asi by mluvil jinak Válek (TOP 09): Část léků prostě nejde pomocí elektronického receptu napsat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV