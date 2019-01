Ministr Vojtěch: Ministerstvo vybralo dalších 15 Center duševního zdraví

Ta vzniknou v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se v průběhu listopadu 2018 hlásili poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. Každé z patnácti Center duševního zdraví vybraných pomocí náročného několikastupňového hodnocení může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun po dobu 18 měsíců. Svůj provoz by nová centra měla zahájit postupně do července tohoto roku.

„Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová Centra duševního zdraví, která se letos otevřou, jsou: CDZ Celsuz Brno, CDZ PN Brno, CDZ Hradec Králové, CDZ Cheb, CDZ Karlovy Vary, CDZ Kroměříž, CDZ Mladá Boleslav, CDZ Opava, CDZ Pardubice, CDZ Plzeň, CDZ pro Prahu 6, CDZ Strakonice, CDZ Tábor, CDZ RIAPS Trutnov, CDZ Uherské Hradiště. Od poloviny minulého roku již fungují CDZ v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze 10 – Strašnicích. „Celkem tak bude od léta letošního roku fungovat dvacet center napříč republikou,“ doplnil ministr Vojtěch.

Ve výběrovém řízení byla ověřena oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu (formální náležitosti a hodnocení přijatelnosti), následně pak žádosti posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II složená z představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupce Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hodnotící komise v průběhu ledna informuje úspěšné žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výzva byla vypsána na šestnáct nových center, někteří žadatelé však nesplnili podmínky programu a hodnotící komise k financování doporučila jen center patnáct. Na zbývající šestnácté centrum proto bude na jaře vypsána doplňující výzva, do které se mohou neúspěšní žadatelé přihlásit. Seznam žádostí o dotaci spolu s výsledky jejich hodnocení je zveřejněn zde.

Podpora vzniku Center duševního zdraví je jedním ze základních pilířů reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Jedná se o zcela novou službu v systému péče o lidi s duševním onemocněním, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času pracuje v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Pacienti tak fungují samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Cílem Ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

