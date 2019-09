Ministr Vojtěch: Názor mladých lékařů je pro nás nesmírně důležitý

Důležitá zpráva pro mladé lékaře. Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů pro všechny základní obory jsou kompletní.

Ano vím, trvalo to. Bohužel specializační vzdělávání je jeden z kostlivců, který jsem po nástupu našel na ministerstvu ve skříni. Nicméně dělali jsme maximum pro to, abychom programy co nejdříve dokončili a dali mladým lékařům jistotu.

Tu chceme dát i lékařům, kteří zahájili další vzdělávání ještě před účinností novely zákona z dílny mého předchůdce, tedy před 1.7.2017. Chtěl bych je ujistit, že kurzy jim budou samozřejmě započítány. V nejbližší době tuhle informaci zveřejníme.

Naším cílem je vytvořit absolventům lékařských fakult co nejlepší podmínky pro další vzdělávání. Aby se nám to povedlo, navázali jsme spolupráci se samotnými zástupci mladých lékařů.

Ještě nikdy před tím ve své historii Ministerstvo zdravotnictví České republiky s mladými lékaři takto úzce nespolupracovalo a nenaslouchalo jim. Nyní ano. Názor mladých lékařů je pro nás nesmírně důležitý.

A chystáme novinky. Týkají se rezidenčních míst. Chceme výrazně finančně podpořit mladé lékaře na rezidenčních místech v těch nemocnicích, ve kterých je nedostatek lékařů. Tedy tam, kde jsou lékaři nejvíce potřeba.

A to není všechno. Jak mladí lékaři hodnotí vzdělávání ve své nemocnici? To ukáže online systém evaluace poskytovatelů, kteří vzdělávají mladé lékaře. Chceme totiž mladým lékařům umožnit ohodnotit to pracoviště, na kterém se připravují. Pro poskytovatele i ministerstvo to bude cenná zpětná vazba.

