Ministr Vojtěch: Primární odpovědnost je na nemocnicích

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, debata byla vzrušená, myslím si, že ani to není úplně na místě, myslím si, že se kolem tohoto zákona dělá větší haló než je skutečně realita. Odpovím panu předsedovi Stanjurovi. Ten zákon jasně definuje, že ten režim, o kterém hovoříme, se vztahuje na dobu nouzového stavu a tři měsíce po něm. Takto to je definováno, to je jasně v zákoně napsáno, takže tady není o čem by byl spor. A toto se skutečně vztahuje pouze na toto období právě z toho důvodu, že může dojít k tomu, že v některé nemocnici se rozšíří nemoc COVID-19 zdravotnickým personálem jak lékařským, tak nelékařským, tam se pamatuje i na lékaře. A prostě ti lidé budou muset hromadně do karantény a tím pádem se může stát, že nějaké oddělení vypadne. A já nevidím žádný důvod, proč bychom nemohli v tomto směru umožnit na toto vymezené období, aby lékaři z třetích zemí, kteří mají nostrifikované diplomy ze svých škol, tzn. skutečně je tam aspoň nějaká základní podmínka, tak aby pro toto vymezené období, časově jasně vymezené období nemohli pracovat pod přímým odborným vedením tak, jak řekl pan poslanec Kasal, které je jasně definováno v zákoně. Takže není pravda, není pravda, že v zákoně není definováno přímé odborné vedení, tak jak řekl pan poslanec Svoboda. V zákoně číslo 95/2004 Sb. je definováno přímé odborné vedení v § 36 odst. 5. Tak to je, můžete si to každý přečíst v tom zákoně. Takže když se tady říká, že se zavádí něco nového, není to pravda, je to v zákoně definováno a skutečně jsou to lékaři, které zná ten poskytovatel.

Ta primární odpovědnost je přece na tom poskytovateli péče, na té nemocnici. Takže skutečně si nemyslím, že by jakákoliv nemocnice riskovala, že si tam nasadí nějakého člověka, který je zcela neumětel a povede to k poškození daných pacientů. Protože v konečném důsledku právní odpovědnost jak občanskoprávní, tak trestněprávní, by byla na daném poskytovali. Takže pojďme trošku věřit těm poskytovatelům. Samozřejmě my o tom musíme mít informaci. Zákon předpokládá, že bude informováno Ministerstvo zdravotnictví, příslušný krajský úřad, Česká lékařská komora dostane informaci, to je tam jasně dáno, takže všichni budou mít informaci o tom, že ten člověk tam takto pracuje po to vymezené období a já v tom skutečně nevidím nějaký zásadní problém pro ohrožení českého zdravotnictví. Tady se nebavíme o nějaké trvalé situaci na roky dopředu, o nějakém poškození pacientů. Tady se bavíme o výjimečné situaci na tu dobu, jak jsem o ní hovořil, a skutečně to nepovede ke zhoršení kvality českého zdravotnictví nebo k nějakým zásadním problémům. A skutečně toto vychází z přímého podnětu nemocnic. Například nemocnice na Bulovce, která je největším pracovištěm, která se stará o nejvíce pacientů pozitivně vyšetřených na COVID-19 a je tam samozřejmě i největší riziko. Takže skutečně si myslím, že se kolem toho dělá mnohem větší humbuk než si ten zákon zaslouuží. Je to mimořádná situace, mimořádný zákon, časově omezený zákon a prosím tedy o jeho schválení.

