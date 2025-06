Ministr Výborný: S erozí musíme bohužel do budoucna počítat

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem velmi rád, že se dostáváme ke třetímu čtení novely zákona o státním pozemkovém úřadu. Zákon, jak už jsem tady říkal v prvním i ve druhém čtení, reaguje na poznatky, které přicházejí z praxe, z výkonu působnosti Státního pozemkového úřadu. Částečně se dotýkáme také působnosti působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nicméně když bych měl tady velmi stručně jenom vypíchnout klíčové věci, tak usnadňujeme život nejenom úředníkům, ale samozřejmě i klientům a také obcím.

Bude možné například nově bezúplatně převádět pozemky pro rozšiřování hřbitovů v jednotlivých obcích ze strany Státního pozemkového úřadu, což doposavad nebylo možné a naráželo to velmi často potom na neřešitelné problémy v jednotlivých obcích, případně městech.

To, co je důležité, nově zakotvujeme do obecné působnosti Státního pozemkového úřadu také oblast monitoringu eroze. S erozními událostmi bohužel do budoucna musíme počítat. Vidíme to i v posledních týdnech, kdy každý větší přívalový déšť může způsobit poměrně dramatickou erozní událost na zemědělské půdě, stejně tak bojujeme s větrnou erozí na jižní Moravě a jinde. Čili zde zakotvíme působnost právě pod Státní pozemkový úřad.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z těch dalších, které bych tady možná zmínil, tak je také to, že zákon nově zohlední ochranu zemědělské půdy před klimatickými změnami. To, co je důležité - nově bude Státní pozemkový úřad moci nově převádět nemovitý majetek i za cenu zjištěnou, pokud bude vyšší než cena obvyklá. Jsou to technické věci, které vycházejí opravdu z působnosti praxe.

Já bych tady chtěl, vážený pane místopředsedo, požádat o dvě hlasování před hlasováním o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení, a sice o stažení pozměňovacího návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 6102. Tento pozměňovací návrh je stažen z toho důvodu, že ta věc bude řešena ve vyhlášce, nikoliv v zákoně samotném.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1152 lidí

A potom prosím o stažení pozměňovacího návrhu pod číslem zde 6106, který se týká přednostního pachtu pro kategorii mladých a ekologických zemědělců. U toho se krátce zastavím a děkuji i za možnost dohody napříč politickým spektrem, kdy jsme o tom vedli debatu i se zástupci opozičních poslaneckých klubů.

My jsme se nakonec shodli na tom, že ten takzvaný přednostní pacht na státní půdě necháme v zákoně zakotven u mladých začínajících zemědělců, tam nám to přijde racionální. Takhle to bylo projednáváno i s nevládními organizacemi. A jenom vysvětlím stručně ten mechanismus: v případě, že budou pachtovní smlouvy na dobu neurčitou, případně na dobu přesahující 10 let, může nebo bude moci vyzvat mladý začínající zemědělec Státní pozemkový úřad o přidělení v uvozovkách nebo nabídku této půdy. Samozřejmě s dodržením veškerých pravidel - roční výpovědní lhůta a podobně. Ale bude tady zvýšená šance mladých začínajících zemědělců získat pro své hospodaření propachtovanou čili pronajatou půdu ze strany státu, Státního pozemkového úřadu.

Na druhou stranu, abych tady nevzbuzoval přílišná očekávání, stát dneska má takto k dispozici pouze 3 procenta půdy, čili nejedná se o žádné opatření, které by mělo nějaký dramatický dopad, což je - co se týče propachtované půdy pro zemědělce a farmáře. Děkuju tedy za to, že ten druhý pozměňovací návrh, který tam zůstává a bude standardně hlasován, tak také podpoříte. Pozměňovací návrhy pod čísly nebo písmenem A3, A2, prosím - A3, A9 - omlouvám se, A3, A9 - potom navrhuji ke stažení.

Děkuji.