Ministryně Černochová: Opravdu nikdo z nás tady nestraší a nechce strašit válkou

Vážený pane prezidente, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegové ministři, občané České republiky,

všichni si jistě uvědomujeme, v jaké geopolitické realitě se v tuto chvíli nacházíme. Situace v Evropě i ve světě od roku 1989 nebyla z hlediska bezpečnostních rizik závažnější a z hlediska obrany naší země vyžaduje nejvyšší míru zodpovědnosti, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Naše koalice chce v tomto ohledu o tomto tématu seriózně diskutovat na této mimořádné schůzi svolané zástupci hnutí ANO. Prostor tak budou moci dostat všichni poslanci, ne pouze ti s přednostním právem, což jistě oceníte.

Ne, kolegyně, kolegové, opravdu nikdo z nás tady nestraší a nechce strašit válkou, jak je nám často podsouváno, ale ještě zkraje roku 2021 mnozí nevěřili, že válka, jak probíhá dneska na Ukrajině, může jen několik tisíc kilometrů od našich hranic propuknout a že taková válka bude trvat několik let. Zároveň jsme dlouhá léta hřešili my i naši evropští spojenci NATO, že za nás obranu přece vždy vyřeší někdo jiný, že silnější bratr z druhého břehu atlantického oceánu vždy bude připraven nasazovat své prostředky na to, abychom měli garanci bezpečí. A dnes, aniž bych jakkoliv zpochybňovala transatlantickou vazbu, je všechno jinak.

Jako vláda současnou realitu nebereme a nebudeme brát na lehkou váhu, ale budeme ji brát opravdu seriózně, a bereme ji seriózně. Výzvy, kterým čelíme, žádná předchozí politická reprezentace nemusela řešit, a proto se nacházíme ve stavu, kdy se naše obranná armáda potýká s obrovským dluhem z minulosti, který je nyní potřeba dohnat v řádu několika málo let. Kéž by to bylo v řádu několika málo měsíců, ale toho bohužel opravdu schopni nejsme. Jsem přesvědčena, že v těchto záležitostech je potřeba hledat shodu napříč politickým spektrem, a v tomto mám jako Jana Černochová zcela, ale opravdu opakuji a podtrhuji slovo zcela, čisté svědomí. I jako opoziční politička jsem dbala o to, aby naše armáda byla modernizovaná, abychom investovali do ozbrojených sil a abychom co nejrychleji napravili to, co bylo léta všemi vládami zanedbáváno. V tomto moji předchůdci na Ministerstvu obrany měli z mé strany vždy jasnou podporu, podporovala jsem i tehdejší vládu v jejich krocích v oblasti obrany. Každý z vás, kdo by chtěl jakkoliv zpochybňovat moje slova, najděte si stenozáznamy z minulého, předminulého volebního období.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale dámy a pánové, není v tuto chvíli důležité, co kdo v minulosti, v té dávné nebo nedávné minulosti v oblasti obrany udělal či neudělal, kdo co zanedbal, kdo co podcenil. Jsem přesvědčená, že aby diskuse o naší obraně byla opravdu poctivá, je nezbytné minulost v tuto chvíli odhodit stranou. Zároveň si jsem zcela jistá, že abychom nalezli v oblasti obrany shodu, měli bychom odhodit vzájemné politické soupeření a sváry, a já vás o to prosím. Bezpečnost občanů a zajištění obrany země se nesmí stát za současné situace předmětem předvolebního boje - a nijak jsem svůj projev nekonzultovala s projevem pana prezidenta, ale víceméně oba dva jako vysocí ústavní činitelé, kteří mají tuto oblast v gesci, říkáme to samé.

Proto bych vás chtěla požádat a byla bych opravdu velmi vděčná za to, aby dnešní debata byla skutečně vážnou diskusí o tom, jaký je její současný stav, jaké jsou potřeby naší bezpečnosti, naší obrany, jaké jsou naše současné alianční závazky a co se od naší armády vůbec i v tom budoucnu bude očekávat.

Co této schůzi předcházelo? Pan premiér nejprve svolal jednání zástupců parlamentních stran k otázkám obrany. Mě velmi mrzí, že se z tohoto jednání stala jen další přestřelka, protože dobře vím, že šlo o vážně míněný záměr bavit se o velmi vážných tématech. Dnes jsme na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny a naplňujeme tak požadavek opozice, aby se problematikou obrany zabývala celá Poslanecká sněmovna zde na plénu. Vzhledem k tomu, že vláda skutečně chce vést s opozicí tuto debatu, jsem za to ráda, vždyť dialog je součástí politiky.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7563 lidí

Zároveň s tím ale říkám: seriózní debata není možná, pakliže se tu budeme předhánět ve vzájemném obviňování. Seriózní debatu o obraně nelze vést tak, jak jsme ji zde v minulých týdnech opakovaně vedli, například při jednáních o pořadu schůze nebo v souvislosti s projednávanou legislativou - sice se týkající obrany, ale jiného tématu. Tato debata nemá vypadat tak, že na sebe se budeme jen vzájemně mračit a budeme se osočovat a předhánět v tom, kdo nakupuje či nakupoval nebo nenakupoval jakou armádní techniku, kdo ji nakupoval lépe, kdo hůře, kdo navyšoval rozpočet víc, kdo má víc nebo méně zásluh. To je špatně. Seriózní debata zohledňující bezpečí naší země a jejích občanů musí být zaměřena přece na budoucnost, na kroky, které uděláme ještě letos, příští týden, příští měsíc, za dva měsíce? Co uděláme v příštích letech? Co uděláme v příštích pěti letech?

Pro to chci ještě jednou apelovat a požádat všechny přítomné, abychom dnešní diskusi vedli právě tímto způsobem - bez urážek, bez napadání, bez toho, abychom si i my i občané odnesli znovu a znovu jen pachuť, že nejsme jako politici schopni se dobrat jakékoliv konstruktivní shody, a to i v otázkách takto závažných. Vážně zmíněnou debatu o obraně ovšem nelze vést bez znalosti východisek a podstaty, kde se nacházíme a čemu budeme v nejbližší době čelit.

Proto jsem se rozhodla, že vám všem navrhnu, abychom se tu dnes s podstatnou částí těchto informací všichni seznámili. Mnohé z nich, asi ti z vás, kdo jste členy výboru pro obranu, znáte, ale pokud se tedy máme problematikou obrany zabývat všichni, jak si to přeje hnutí ANO, nelze to učinit jinak než na uzavřeném jednání v režimu utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Jako poslanci všichni disponujete ze zákona oprávněním se s utajovanými skutečnostmi seznamovat, můžete tedy můj návrh akceptovat a my vám za to poskytneme režimové informace.

Součástí mého návrhu bude, aby před vás mohl předstoupit i náčelník Generálního štábu Armády České republiky, neboť bez armády opravdu není možné vám předestřít skutečný stav naší armády a toho, co armáda potřebuje, aby mohla plnit úkoly, které jí jako politici dáváme a které samozřejmě vyplývají i z aliančních závazků.

Proto bych v tuto chvíli, vážená paní předsedkyně, chtěla přednést tři procedurální návrhy, a to s ohledem na to, že druhá část mého vystoupení, kterou bych chtěla navázat po hlasování o těchto procedurálních návrzích, bude obsahovat utajované skutečnosti podle zákona (č.) 412/2005 Sb., a také s ohledem na to, že i v dalším jednání předpokládám, že utajované informace od náčelníka generálního štábu zazní, i ode mě.

Navrhuji tedy za prvé, aby podle § 56 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla část 135. schůze Poslanecké sněmovny od odhlasování těchto mnou přednesených procedurálních návrhů až do skončení rozpravy k bodu Koncepce Armády České republiky do roku 2035 z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti našich občanů prohlášena za neveřejnou z důvodu projednávání utajovaných informací souvisejících s obranou a bezpečností státu až do stupně utajení "tajné" podle zákona č. 412/2005. Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Abyste nemuseli hledat ten paragraf, já vám ho tady odcituju - jednací řád Poslanecké sněmovny, § 56: "Schůze sněmovny je zpravidla veřejná. Na návrh vlády nebo poslance se může Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná, zejména jsou-li na pořad schůze zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, návrhu státního závěrečného účtu, návrhu daňových zákonů a návrhu zákonů o poplatcích je vždy veřejné." To jenom pro upřesnění, abyste věděli, na jaký paragraf se odvolávám. To bylo za prvé.

Za druhé tedy žádám a navrhuji, aby z této neveřejné části 135. schůze nebyl logicky pořizován zvukový záznam, protože vás budeme seznamovat s režimovými informacemi.

A za třetí, aby podle § 56 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna souhlasila s účastí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, generálporučíka Karla Řehky, při tomto neveřejném jednání. Tady opět vám odcituju ten příslušný paragraf, je to tedy § 56, dvojka: "Schůze Sněmovny nebo její části, která byla prohlášena za neveřejnou, se mohou kromě poslanců zúčastnit prezident republiky a členové vlády. Jiné osoby se mohou takové schůze zúčastnit nebo být přítomny v jednacím sále anebo na místech vyhrazených pro hosty, veřejnost a zástupce sdělovacích prostředků jen se souhlasem Sněmovny. O účasti a přítomnosti jiných osob na schůzi rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy."

Tolik tedy náš jednací řád. Zároveň, milé kolegyně a kolegové, vážený pane prezidente, tedy v závěru mohu konstatovat, že ve svém vystoupení mohu pokračovat až poté, co budou schváleny tyto mé procedurální návrhy a naše jednání bude připraveno pro projednávání utajovaných informací, a opravdu těch utajovaných informací tady mám já i pan náčelník generálního štábu celou řadu, takže se prosím na to jednání musíme, pokud bude takto schváleno, připravit.

Děkuji.