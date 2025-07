Štěpánek (Trikolora): Proč došlo k blackoutu?

V reakci na to mi pár lidí začalo nadávat, ale ozvali se také lidé, kteří energetice – na rozdíl ode mne – opravdu rozumějí.

V obecné rovině mé glose vesměs dávají za pravdu, ale zároveň popsali skutečnou příčinu toho našeho energetického výpadku. Když média, politici i odpovědné osoby mlčí, není důvod, abych se o to, co jsem se dozvěděl, s vámi nepodělil:

„To vedení ZVN 411 je v poslední době trvale přetížené, proudy, které přes něj tečou, jsou za hranicí jeho únosnosti. Tečou tam proudy kolem 1600 a víc ampér. Což je na a nebo za hranicí jeho únosnosti. Toto ale nejsou přetoky z Německa. Od Němců nám běžně teče něco kolem 800 ampér, což se u nás tzv. "vstřebá".

A teď to hlavní. Elektrárna Ledvice ze Skupiny ČEZ, která jede na svůj šestý blok a která cpe běžně do soustavy 400 kV cca 800 ampér, tak kvůli obchodníkům při svitu slunce snižuje docela hodně výkon, aby uvolnila prostor pro nasmlouvané FVE (solární panely). Nebudeme přece pálit uhlí a držet soustavu pevných točivých zdrojů, když jsme nacpali spoustu peněz do FVE. Ta je sice úplně k ničemu, ale někdo to prostě prosadil.

Takže v ten pátek si klasicky při svitu slunce Ledvice od cca 10 hodin snižovala výkon z 800 ampér na cca 150 ampér. Takže pro blackout vlastně nepoužitelná. Taková tepelná elektrárna není FVE, je to obrovský kus železa a není schopná najet na takový obrovský výkon v řádu minut, a když se to po ní chtělo, tak se chvilku snažila a pak se prostě "udusila". A odfázovala se. Hotovo!

Dále, teď spíš jen smůla, což nemohl nikdo předpokládat. Přečerpávací Dlouhé stráně, které jsou v případě velkého výpadku schopné najet na plný výkon v řádu jedné až dvou minut (plný výkon je až cca 500 ampér) bohužel v té době přebytku elektřiny ze solárů čerpala vodu ze spodní nádrže nahoru. Okamžitý odběr byl cca 400 ampér. Takže nepomohla, spíš svou zátěží při výpadku uškodila. Přehození její výroby z odběru na dodávku trvá několik minut. Prostě blbá náhoda, kterou nikdo nemohl vědět. Ale je fakt, že ona by tomu ani tak moc svojí výrobou nepomohla.

Morava byla v klidu, rozvodna Krasíkov vypadla jen pro přetížení, protože po jedné lince není možné zásobovat celý sever Čech. Nakonec to dopadlo tak, že jsme si před výpadkem chvilku "cucli" i od sousedů, Poláci a Slováci nám na malou chvilku před kolapsem dodávali obrovské množství proudu. Toto už je ovšem věc obchodníků, jak se s tím vyrovnají. To běžný odběratel nepozná. Bohužel se v tomto případě výpadku V411 sešlo několik blbých událostí a ty způsobily tento malý blackout.

To, že nám vládnou ekoteroristi, s tím s vámi souhlasím, bohužel asi zatím není síla, jak je odstavit od moci. Pravděpodobně by stačila legislativa, která by omezovala FVE. Ono něco takového sice máme, ale v praxi to nefunguje. Pokud by se při svitu slunce neodstavovaly na minimum naše točivé zdroje, tak by k této události asi nedošlo. Toto je jen malá část věcí, co se udály, byly tam i jiné aspekty, ale ty teď nechci rozebírat.“

Tolik moje zdroje. Když to zjednoduším do jediné věty: Za tenhle blackout může sám hamounský ČEZ, kterému za elektřinu platíme nejvíc v Evropě. A takhle my si tu žijeme.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



