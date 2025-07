Ministr Rakušan: Pane Turku, teď máte možnost dostát své image chlapa

Ve výhrůžkách a slovních útocích, kterým čelí novinářka Apolena Rychlíková, vyhřezlo to nejhnusnější, co v naší společnosti existuje: agresivita, násilí, sprostota, dehumanizace kohokoliv, kdo nesdílí moje vidění světa. Nic z toho do civilizovaného světa nepatří.

My, politici, sice neodpovídáme za každého našeho voliče a příznivce. Ale vlastním chováním a vyjadřováním pomáháme nastavovat to, co je ještě přijatelnou normou a co už je přes čáru.

Tohle je brutálně přes čáru. Pane Turku, teď máte možnost dostát své image chlapa a apelem na své fanoušky ten nechutný útok zastavit.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky