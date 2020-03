Ministryně Dostálová: Budeme moci přímo ovlivnit výše určených výdajů na bydlení

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi jenom v rychlosti skutečně shrnout, co je hlavním cílem návrhu zákona, a to je tedy zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Bude tedy docházet k postupnému převodu vybraných aktivit tak, aby jsme mohli kombinovat - a to podtrhuji, kombinovat - dotace a úvěry. Pokud má dotační programy MMR, tak MMR nemůže jako ministerstvo poskytovat úvěry, ale u některých podpor jako je například zateplení, výtahy, samozřejmě různá veřejná prostranství a tak dále, je velmi žádoucí, aby právě ta kombinace dotací a úvěrů byla možná.

Pokud jde o rozpočet fondu, ten zůstane nadále i v režimu schvalování Poslaneckou sněmovnou. Zákonodárci tedy budou - my budeme moci posoudit nebo přímo ovlivnit výše určených výdajů na bydlení. Není proto tedy žádný důvod k obavám, že bychom nějakým způsobem snižovali podporu na bydlení. Naopak zákon, který předkládáme, nově do sebe vkládá podporu družstevního bydlení, tzn. abychom mladým lidem uměli dát zvýhodněné úvěry na družstevní podíly, tzn. aby skutečně to družstevní bydlení mohlo nabírat na síle.

To znamená, pokud to mohu shrnout, základní jsou tři čtyři cíle toho zákona, tzn. zefektivnit činnost, tzn. např. upřesnění složení výboru atd., provázat dotační a finanční nástroje, tzn. možnost poskytovat úvěry na družstevní podíly a možnost i odpočtu na narozené dítě až ve výši 30 tisíc korun. Dalším velkým přínosem je právě tedy ta možnost kombinace. Můžeme samozřejmě do budoucna reflektovat přes tento státní fond i tzv. finanční nástroje, např. obrátka JESSICA, už jede druhá obrátka na veřejné prostranství a chystáme finanční nástroj na zateplení.

V této souvislosti bych velmi ráda řekla, že i přínosem návrhu novely zákona je naplnění ustanovení o využívání údajů z informačních systémů státní správy, tzn. snažíme se zjednodušit podpory ze státního fondu. Pokud už to mají státní registry, tak není důvod, aby to žadatelé vyplňovali neustále dokola, ale je pro to samozřejmě nutné to zmocnění. A je samozřejmě nutno i v souvislosti s kontrolní činností fondu zakotvit aplikace zákona o finanční kontrole.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já věřím, že návrh zákona opět získá i vaši podporu, stejně jako tomu bylo ve třetím čtení, kdy pro návrh hlasovalo 144 poslanců ze 170. Děkuji.

