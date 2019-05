Ministryně Schillerová: Finanční správa má díky digitalizaci podrobnější informace

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já vysvětlím vlastně, o co jde, aby tomu tady všichni rozuměli. Problém je ten, že orná půda se zdaňuje nějakou sazbou. A pak máme takzvané ostatní plochy, které se zdaňují jinou sazbou na dani z nemovitých věcí, která je vyšší. A to je fakt, který je po léta prostě neměnný. A tak jak postupovala digitalizace a postupuje digitalizace prováděná Katastrálním úřadem, tak vlastně Finanční správa získává podrobnější informace o tom, kde je orná půda a kde je ta ostatní plocha. Já tomu říkám pracovně "remízky". To znamená, to, co ti zemědělci, a o to tady jde hlavně, zdaňují tou vyšší sazbou. A samozřejmě tím - to znamená, tam se nezměnila žádná legislativa. Tam se nezměnil žádný přístup ke zdaňování, ale změnilo se to, že Finanční správa mnohem cíleněji zjistila informace a začala samozřejmě tady ty "remízky" zdaňovat tou vyšší sazbou. A tím vznikl celý problém.

My jsme to začali řešit už v loňském roce, kdy jsem zavnímala, že ty problémy tady jsou. Začali mi psát zemědělci, obrátili se na mě různí zástupci sdružení zemědělců, Agrární komora, a tehdy jsme se sešli všichni, ti, kteří na to přišli upozornit. Sešli jsme se i samozřejmě s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a domluvili jsme se, že nemůžeme udělat jednoduchou úpravu, jako třeba požadovali někteří zástupci, že bychom zavedli osvobození ostatních ploch, protože bychom osvobodili i všechny různé developery, kteří mají nádvoří, u bytových domů a tak dále. To prostě možné není. Navíc jsou to příjmy obcí, takže byl by to i velký propad. Takže jsme vytvořili pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Ministerstva zemědělství a připravili jsme právní úpravu, která osvobozuje tady tyto "remízky" s ohledem na postavení krajinných prvků, ochrany životního prostředí, zadržování vody v krajině, vydefinovali jsme to, co se vlastně de facto žádá tak, abychom skutečně vyhověli tomu meritu problému a nikoliv všem. Protože to by bylo špatně. A tu právní úpravu jsme připravili. Trošku to trvalo, ono to není tak jednoduché - vydefinovat to, prostě prodiskutovat, abychom prostě to všechno zvážili. Takže já jsem využila nosiče, který byl, a to byl sazbový balíček, který v pondělí projednávala vláda a načetla jsem přímo v souladu s panem ministrem zemědělství, který mě tam podpořil, načetla jsem tuto novelu do toho sazbového balíčku a vláda to v pondělí schválila. Takže směřuje to sem k vám, do Poslanecké sněmovny.

