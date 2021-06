Ministryně Schillerová: Mluvíte tak, jak se vám to zrovna hodí

reklama

Děkuji, pane předsedo. Takže já se ještě znovu vrátím k tomu, protože jsem netušila, že nemám přednostní právo a dvě minuty mně skutečně nestačí. Takže znovu připomenu ten graf. (Ukazuje materiál.)

Není skupiny bez ohledu na to, že jsme procházeli nejtěžší krizí od třicátých let minulého století, než učitelé. A stojíme si za tím, že co, co jsme jim slíbili a dostávají víc než jsme jim slíbili, tak jsme prostě dodrželi. (Místopředseda Pikal přichází k řečnickému pultíku a zblízka si prohlíží prezentovaný materiál.) Problémem návrhu Pirátské strany a já znova opakuji, nezodpovědného - já to dám na sítě, pane místopředsedo. Jen co skončí tato schůze, hned to půjde na sítě, já jsem si nechtěla brát ten velký, protože je to takové neforemné - problémem je nezodpovědný Pirátský návrh, který dělá z platů učitelů mandatorní výdaj, což by nebylo to nejhorší, ale jejich růst od příštího roku je o 18,6 %. O 18,6 %, což znamená nárůst na výdajové straně, i kdybychom vzali senátní návrh, který to trochu snížil, nevíme, k čemu by se Sněmovna přiklonila, zhruba částku asi 24 miliard.

Když pominu to, že máme už dnes vlastně deficitní hospodaření, je mi vyčítán schodek 390 miliard, přestože je nižší o 110 miliard, to znamená oproti plánu 2021 a věřte, že já spočítám a velmi brzo budu publikovat škrty plánované jednotlivými volebními programy obou koalic, protože ty jsou skutečně brutální a podle mě nereálné, pokud to myslí vážně, znamenalo by to, že tento schodek je nepřekročitelný, že když vezmu ještě věci, které jsou v jednání jako je platba za státního pojištěnce, určitě budete se mnou souhlasit, že zdravotnictví je největší prioritou, jako jsou sociální zákony, kde se utrhla zejména opozice a vrací se nám ze Senátu sociální změny zhruba za 8,4 miliardy, tak bychom byli na dalších 24 miliardách, a to už znamená, to už znamená, že brutálně budeme škrtat na výdajové straně.

Takže na jedné straně skupina učitelů, která je důležitá, my si stojíme za tím, že jsme dodrželi svoje sliby, poroste o téměř 19 %, ale hasiči, policisté, sociální služby a další a další půjdou dolů o 15 %. Seškrtáme dotační programy, podtrhneme investice. Toto chceme? Toto chceme v době, kdy se začínáme dostávat z krize? Když jsme lidem pomohli snížením daní, když jsme prostě pomohli municipalitám, tak teď zase všem všechno vezmeme? Ano, ta zkušenost tady byla při poslední krizi. Toto by byl mnohem horší zásek. Takže toto je předmětem tohoto nezodpovědného návrhu. Já jsem se domluvila s panem ministrem školství o navýšení kapitoly školství o 5,5 miliardy už v tomto prvním návrhu rozpočtu, který schválila vláda.

Dohodli jsme se, že v létě v rámci možností rozpočtu budeme jednat o navýšení platů učitelů tak, jak nám to dovolí rozpočet, ale přece není možné se takto utrhnout. Vyčítáte mi - už jsem to několikrát slyšela v médiích - že rozpočet obsahuje nárůst 6 000 státních úředníků. Podívali jste se kdo to je? Že jsou to z 90 % nebo možná z 85 učitelé?

A pak jsou to policisté a vojáci? Že to souvisí s reformou regionálního školství? Že nenabíráme žádné úředníky navíc? Že po celou dobu několika let, kdy jste mi každý rok vyčítali nárůsty úředníků a měla jsem tu ty koláče, kde bylo jasně řečeno, v čem spočívají, že jsou to převážně učitelé? Prostě - mluvíte tak, jak se vám to zrovna hodí.

A já tady otevřeně říkám, že ten návrh je nezodpovědný a znamenal by, že učitelům pomůže, ale ve finále by ti učitelé na to doplatili také. Protože by jim sice vzrostly platy, ale všechno ostatní, co Ministerstvo školství získává na dalších důležitých programech, které souvisejí s reformou a souvisejí s pomocí školství, by v podstatě bylo seškrtáno. Děkuji.

