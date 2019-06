Ministryně Schillerová: My víme, co máme dělat, a čísla to potvrzují

Dámy a pánové,

já potvrzuji tato slova a chtěla bych k tomu uvést jednu věc. Ono to tady už bylo, ale já si myslím, že opakování je matka moudrosti a je dobré, a zvlášť to ukazuji do tohoto spektra sálu, (Ukazuje graf pravé části sálu.) kolik - tam máte graf, nemám ho ve větším, já jsem to nestihla, protože jsem toho dneska měla víc, je tady graf od roku 2007, co začala dotační politika sociálních služeb - kolik šlo peněz od roku 2007. Vidíte to. Dokonce to klesalo v některých letech, letech 2009, 2010, 2011 nejméně, 2012, 2013 a začalo to růst od 2014. Kdo ví proč, kdo ví proč. Víme, proč to začalo růst. A 15,7 šlo letošní rok a samozřejmě my jsme na tom pracovali. Já chápu, že motivace k mimořádné schůzi byla dána předvolební rétorikou, ale my víme, co máme dělat a ta čísla to potvrzují. Takže to je to jediné, co jsem chtěla říct a přeji hezký víkend všem.

Na shledanou!

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády

