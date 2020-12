Ministryně Schillerová: Nejde o to, co komu stát dá, ale co mu nevezme

reklama

Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo, já k těm citátům paní ekonomky Horské přidám ještě jeden. Ne že by to bylo až tak důležité, ale vy jste tady citovali jedni, druzí, tak já přidám ještě jeden. Ona podpořila i ten návrh tzv. důchodové reformy, to znamená obrovskou díru do výdajové strany státního rozpočtu, nezajištění příjmů, v podstatě jenom systém parametrických změn. Takže pak si vyberte, co kdo, co se komu hodí. A tím už končím, já si myslím, že to nestojí za debatu.

Vývoj rozpočtové prognózy je věcí Národní rozpočtové rady, má mít minimálně sedm členů, měla jich deset, bude mít devět, já si myslím, že její činnost nebude nijak ohrožena. Nebudu mluvit dlouze, nebudu opakovat všechny ty argumenty, mám tady celou řadu grafů, čísel, měla jsem je tu během celého legislativního procesu, kdykoliv kterýkoliv z nich mohu vzít, spočítány mzdy, jinak samozřejmě máme kalkulačku na stránkách Ministerstva financí, už jsem tam započetli i tu slevu, takže každý si může zadat svůj čistý příjem a vypadne mu, kolik uspoří.

Já si myslím, že ta debata je ten střet. A já ho nebudu nazývat ideologickým, protože já budu souznít - nebudu říkat, že souzním s pravicí a nesouzním s levicí, já řeknu, že souzním se zdravým selským rozumem, který tady zazněl. A tam, kde zazněl ten zdravý selský rozum, tam já s tím souzním. A ten střet je o filosofii mezi příjmovou a výdajovou stranou. To je to, o čem tady se vede debata. Takže já když jsem poslouchala pana poslance Ferjenčíka nebo některé zástupce i sociální demokracie, tak, pane poslanče Ferjenčíku, vy sníte o světě, kde mají všichni rovní příjem? Kde mají všichni rovný důchod? No já ne.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já o takovém světě tedy nesním a nechci v takovém světě žít. Protože jinak si neumím vysvětlit vaše slova, když říkáte, že to bude pro ty vysokopříjmové. Kdo je ten vysokopříjmový? Kdo? Pan předseda Stanjura tady měl příklady ozbrojených složek - ano, jsou to čísla, která má ze státního rozpočtu a jsou pravdivá z těch jednotlivých kapitol. Ale já vám řeknu další příklady. Učitelé, všichni tady plédujete za učitele, to není středněpříjmová skupina? Zdravotníci, kterým tady všichni tleskáte a tleskáme, protože kdo je v dnešní době této zdravotní krize důležitější než zdravotníci? To není středněpříjmová skupina? Není? Když průměrný plat lékaře v nemocnicích je přes 80 tisíc. Není to středněpříjmová skupina? A proč vy říkáte, že ti na tom nejvíce vydělají? Přece taky řekněte, že ti lidé platí vyšší daně.

O odvodech tady byla už řeč, že platí vyšší. Ale platí také vyšší daně. Takže logicky prostě z toho vyššího příjmu budou mít větší úsporu. Ale i ti tzv. nízkopříjmoví s tou minimální mzdou získají prostě v tom celoročním snížení a to, co jim zůstane včetně i slevy, která tam teď bude započtena, získají tisíce. Prostě je to adekvátní tomu příjmu a tomu, kolik přispívají do systému daňového. A já si myslím, že tak je to v pořádku. A takový svět je naprosto v pořádku.

Takže teď ten střet je o tom, že prostě ten stát si méně nechá v době takovéto těžké krize. Dá ty peníze - nebavme se o tom, o kolik přijde státní rozpočet, ale že těch 70 miliard na tom snížení daní zůstane lidem v peněženkách. A bylo tady už řečeno, a to je pro mě ten zdravý selský rozum, že oni nejlépe ví, jak se těmi penězi naložit. A jestli je neutratí, jestli si je nechají a uspoří na důchod část těch peněz nebo si něco pořídí, copak to je špatně? A co to tady prosím vytahujete? Jaké apartmány v zahraničí? Prostě že ti lidé - já vidím, jakým způsobem nám stouplo pořízení nemovitostí meziročně, a to jsme v těžké krizi, o 6 %.

Podpořili jsme to určitě i tím, že jsme zrušili, a já za to děkuji všem, kteří v této Sněmovně zvedli pro to ruku, že jsme zrušili daň z nabytí nemovitostí. A to jsou ty stimuly, které doporučují renomovaná světová evropská pracoviště. To jsou ty stimuly do ekonomiky. A o to tady dnes běží.

Já si myslím, že by se měla otočit rétorika. Že by se měla otočit v tom směru, že nejde o to, co komu stát dá, ale co mu nevezme. A tím tu ekonomiku podpoříme.

Chtěla bych vám říct, že toto je asi nejsledovanější zákon občany ČR. Určitě vám píší tak jako mně. Oni sledují, jak to dopadne. Budou velmi pozorně sledovat, jak kdo hlasoval. Budou sledovat vaše názory. Budou sledovat názory Pirátské strany, která tady říká, že protože tam není obrovská sleva, notabene počítaná každý rok jinak podle průměrné mzdy. Ale taky je potřeba říct, že jste to měli ve vazbě s daní devatenáct a dvacet tři. Což znamená zvýšení daně OSVČ.

Budou sledovat, jak Česká strana sociální, sociální demokracie, omlouvám se, sociální demokracie, která se prezentuje roky jako strana práce, jak bude hlasovat pro čtyři a půl milionů zaměstnanců.

Budou sledovat, jak bude hlasovat hnutí STAN. Protože v tom návrhu jsou kompenzace pro kraje, měst a obcí. Tepete mě tady tři čtvrtě roku kvůli kompenzacím. Máte je v RUDu. Přinese to ten příští rok 22,7 mld., v dalších letech ještě o něco víc. To znamená kompenzace se pohybuje plus minus kolem 80 %. To všechno budou sledovat.

Budou sledovat KDU-ČSL, jak bude hlasovat. Protože jsou tam slevy, jsou tam kompenzace, je tam bonus, o kterém mluvil pan předseda Jurečka. To všechno budou občané sledovat. A je to tak dobře. Je to tak dobře, protože podle mě budou přesně vědět, jak kdo přemýšlí, co je pro něho priorita a jakým způsobem se bude chovat třeba v příštím volebním období.

Děkuji vám za pozornost.

