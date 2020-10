Ministryně Schillerová: Postavme podvozek, postavme základ a pak se v tom může pokračovat

reklama

Já jenom velmi ve stručnosti k těm - asi k vystoupení pana poslance Munzara, on mluvil věcně. My jsme to vázali na plátcovství DPH z jednoho prostého, pragmatického důvodu, že dokud není plátce DPH, tak si nemusí vést žádnou - samozřejmě pokud teď ještě nemáme paušální daň, tak si vede přímé výdaje, daňovou evidenci, ale nemusí si ji vést, když prostě přejde do paušální daně. Ale jakmile se stává plátcem DPH, tak už si musí vést určité povinné evidence. Takže to nám dávalo logiku, aby to bylo vázáno na plátcovství DPH. Já už jsem tady několikrát vysvětlovala, že my jsme vázáni legislativou EU, takže si nemůžeme dělat co chceme. Vedou se debaty už asi tři roky o definitivním režimu, o posunutí hranice pro plátcovství DPH, ale my to těžko můžeme tady uzavřít na národní úrovni, když není evropská legislativa a u daňových zákonů musí být jednomyslnost.

Pak jste ještě mluvil o těch odčitatelných položkách. No, proto je tam ta dobrovolnost. Buď si rozhodne někdo, že chce zůstat v klasickém daňovém přiznání, uplatňovat si odpočty, slevy na dani atd., anebo půjde cestou paušální daně, to nejde prostě skloubit. Jakmile tam spojíte s paušální daní možnost uplatňování ještě odčitatelných položek, tak jsme někde, kde už to prostě nedáme, kde ta administrativní náročnost nám odpadá. To máme prodiskutované tam a zpátky. Ta daň je tam symbolických sto korun, od čeho to chcete odečítat, to by se stejně dostal do bonusu, nebo do přeplatku, takže to ztrácí potom smysl. Navíc, už musí něco vykazovat, už musí něco dokládat. Takže buď, anebo.

Proto my počítáme s tím, podle našich odhadů, že se do paušální daně přihlásí nějakých 125, 130 tis. lidí, nepočítáme, že se tam přihlásí všichni, protože velká většina osob samostatně výdělečně činných, daně neplatí. Tím nechci říct, že by porušovaly zákony. Tím chci říct, že prostě díky slevám a díky různým odčitatelným položkám, které snižují základ daně, se do té daňové povinnosti prostě nedostanou. Takže ti to možná nezvolí. I když já jsem hodně teď trávila přes léto, byla jsem v deseti krajích a ten zájem o paušální daň je skutečně enormní. Takže možná nás to ještě překvapí.

Já prostě mám problém s tou hranicí 800 tisíc - to říkám otevřeně. Proto jsem navrhovala milion, protože jsme to spojovali s plátcovstvím DPH. Já se pokusím ještě jednat s koaličním partnerem, než dojde k hlasování před třetím čtením, abych ještě svými argumenty, nakonec i ty zaznívaly stejné tady, kterým já rozumím, abychom případně zkusili zvážit, zda se nevrátit k tomu milionu, protože to skutečně dává smysl.

Pak jste hovořil o hranici dvou milionů a otevřel jste takové jedno téma zajímavé. Také mám za sebou celou řadu diskuzí na různých úrovní na toto téma, a to je paušální daň, možná zaměřená na konkrétní obory, profese. Je to něco, co mají Němci v Německu. Budovali to dlouhá desetiletí, že paušální daň pro ně, když to řeknu velmi zjednodušeně, je něco, že třeba kadeřnice v Brně platí tolik, zedník tamhle někde platí tolik - to je něco, jakýsi katalog prací, katalog paušální daně, co by určitě bylo zajímavé, ale říkám, tvořilo se to tam desetiletí, a já neumím si představit, že bychom se tady na tom domluvili, možná ještě na té věcné úrovni, ano. Ale nevěřím tomu, že bychom se na tom domluvili na úrovni politické. Takže to je něco. A já si říkám, pojďme, víte já jsem si nedala tak velké cíle. Já si říkám, dejme si menší a dotáhněme je. To je pro mě důležitější.

Protože ta paušální daň není jenom o tomto prosadit tady v parlamentu, případně v Senátu, to si myslím, že nakonec tu podporu snad tento návrh najde napříč spektrem, ale také to vybudovat. Vybudovat IT. Bylo tady období, kdy se budoval tzv. JIM - jednotné inkasní místo, někdy v roce 2012, 2011. Já si to pamatuji ještě z úrovně Finanční správy. Byl to megalomanský projekt, který zůstal u legislativy. A v podstatě na té bázi IT se neudělalo nic. A to když nevybudujete ještě ten systém, aby fungoval, aby skutečně ten poplatník poslal jenom ten trvalý příkaz s jednou platbou a o víc se nezajímal, propojit, samozřejmě na tom pracujeme už, propojit Českou správu sociálního zabezpečení, Finanční správu, zdravotní pojišťovny - to není nic jednoduchého. A já si říkám, pojďme to rozpohybovat, pojďme vybudovat ten podvozek, pojďme vybudovat ten základ toho domu, neklaďme si cíle nereálné, protože to, co říkáte, pane poslanče, má určitě své ratio, ale je to nereálné.

Já prostě z pohledu toho, mých znalostí, mých zkušeností, a mého vhledu do veřejné správy a do toho veřejného sektoru, je to nereálné v tuto chvíli, takže já chci raději splnit tento reálný cíl. Postavit ten podvozek, postavit ten základ a pak se v tom může pokračovat, můžeme to rozšiřovat, můžeme se dál někam posouvat. Ale začněme tady u tohoto. To je asi moje vyjádření k vašim slovům. Děkuji vám.

