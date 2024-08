Mračková Vildumetzová (ANO): Další tunel za bílého dne?

Ještě loni v červnu ujišťoval ministr Vít Rakušan veřejnost, že Česká pošta má budoucnost. Litoval historických prodejů kritické infrastruktury státu soukromníkům a sliboval, že ziskovou Balíkovnu, která má dnes 30 procent trhu a výnosy zhruba 7 miliard s růstem v budoucnosti o 5 až 7 procent, vyčlení do nově vzniklé akciové společnosti.

STŘIH. O rok později je všechno jinak a Česká pošta vypsala výběrové řízení na poradce, který jí pomůže s prodejem Balíkovny.

To to nikdo nevidí? Nikomu to nevadí? Nepřijde mu to divné? Mně tedy ano. A i když ministr vnitra tyhle kroky a obrat s nikým z opozice nekonzultuje, já se ve sněmovně zase budu ptát. A nejen tam. V pátek jsem mu k tomu odeslala písemně devět otázek, na které očekávám odpovědi. Nedopustíme další tunel za bílého dne.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



