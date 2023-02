Mračková Vildumetzová (ANO): Vláda rozhodla tak, že to poslala e-mailem

reklama

Vážená paní předsedkyně,

dovolila bych si také reagovat prostřednictvím vás na pana Výborného, který prakticky tady říká, že my něco projednáváme ve stavu legislativní nouze. Chtěla bych jenom připomenout, že stav legislativní nouze navrhla vláda, poslala to paní předsedkyni Poslanecké sněmovny 20. února.

A chtěla bych zdůraznit, že o stavu legislativní nouze a o částečné valorizaci důchodů, nebo respektive o zákonu o důchodovém pojištění rozhodla - ne že se ta vláda sešla, že se sešlo těch 18 ministrů, že těch 18 ministrů, kterých máme historicky nejvíc, že o tom jednali, že nějakým způsobem to řešili, tak oni o tom rozhodli per rollam. Pro občany této republiky: rozhodli tak, že to poslali e-mailem, že s tím souhlasí. Je to nedůstojné, je to neskutečné, ale bohužel takto vystupuje a takto přistupuje k těmto zákonům tato současná vláda. A to je fakt.

Chtěla bych zároveň zdůraznit to, co tady řekl pan Hrnčíř. Stav legislativní nouze vyhlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která 24. listopadu roku 2021 řekla, že nechce pokračovat v trendu nastoleném současnou vládou, kdy bylo právo obcházeno, a zároveň ctí nález Ústavního soudu, který podmínky pro vyhlášení legislativní nouze jasně vymezil. Ten stav legislativní nouze jste vyhlásila vy, paní předsedkyně. My s ním nesouhlasíme.

A pane Výborný, my se teď bavíme tady o tom, že není stav legislativní nouze. Není stav legislativní nouze. Tato Sněmovna ho musí potvrdit. Paní předsedkyně našeho klubu vás vyzvala, ať to sáhnete. (Předsedající: Čas.) Můj čas vypršel, ale já v tuto chvíli si dovolím -

