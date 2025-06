Mračková Vildumetzová: Bod jednání - bitcoinová kauza. Nebylo vyhověno

Pane předsedo, senátoři, senátorky, dovolte mi, abych v tuto chvíli na základě toho, že včera na organizačním výboru jsem za náš senátorský klub se snažila zařadit na další pořad schůze bod s názvem Bitcoinová kauza, kdy nebylo tomuto návrhu vyhověno. Já bych, a i moji kolegové v senátorském klubu, protože všichni víte, že tato kauza hýbe celou Českou republikou, je to obrovské selhání našeho státu, je to z našeho pohledu opravdu obrovský průšvih. Jak se vůbec něco takového mohlo prostřednictvím ministerstva spravedlnosti stát... Určitě jsme očekávali, že dnes přijde pan premiér, že pan premiér tady vystoupí v horní komoře parlamentu, že nám k tomu řekne veškeré případné skutečnosti. Bohužel, jak vidíte, tak se nestalo. Myslím si, že vy jste z těch jednotlivých senátních volebních obvodů, a tak jako se nás ptají na tuto věc občané a přebijí to veškeré jiné problémy, jsem přesvědčena o tom, že se ptají i vás.

My jako náš senátorský klub jsme včera zcela korektně přišli na organizační výbor. Ten návrh byl navržen tak, protože jsme přesvědčeni o tom, že musíme prověřit i věci ohledně bezpečnostního rizika a ohledně dalších skutečností...

Že pokud by to bylo zařazeno právě na tu 12. schůzi, to znamená 2. července, tak že by to zároveň před tím projednal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, projednal by to ÚPV a Stálá komise pro Ústavu. Na základě samozřejmě všech těchto skutečností, protože včera nebylo vyhověno tomu návrhu na organizačním výboru, velmi mě i překvapilo, že 6 členů organizačního výboru nejenom, že se zdrželi, ale byli proti tomu návrhu. 2 se zdrželi. Tak na základě této skutečnosti a toho, že tady nepřišel nikdo, popřípadě myslím si, že měl tady být v tuto chvíli pan premiér, tak náš senátorský klub si v tuto chvíli dovoluje navrhnout usnesení, o které bych požádala, pane předsedo, abyste dal bezprostředně hlasovat. A to je:

„Senát Parlamentu České republiky ukládá organizačnímu výboru zařadit bod Bitcoinová kauza na 12. schůzi Senátu Parlamentu České republiky a přikázat k projednání tohoto bodu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ÚPV a Stálé komisi pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.“

Měla jsem ještě v tom návrhu připraveno, protože za náš senátorský klub je připraven být předkladatelem Robert Šlachta, myslím si, že z vašich řad by měl popřípadě, nebo je to vždycky na dohodě, být zpravodaj. Ale to jsou, myslím, věci, na kterých my se poté popřípadě dohodli následně. My samozřejmě vnímáme, že toto by si možná zasloužilo i mimořádnou schůzi. Je to určitě otázka. Ale v tuto chvíli si myslím, a předpokládám, že se všichni senátoři postaví k tomu, aby opravdu tento bod byl na příští schůzi, na 12. schůzi Senátu zařazen. Takže já v tuto chvíli vás žádám o podporu tohoto usnesení.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



