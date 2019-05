Munzar (ODS): Nedůvěra, kterou stát vyjadřuje vůči podnikatelům, mnohdy odrazuje od podnikání

Dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem si vědom toho, že už jsem tady ve třetím čtení hovořil a shrnul jsem všechny své výhrady, které k tomu mám ve zhruba hodinovém projevu. Já dnes nebudu mluvit tak dlouho. Přesto bych chtěl na vás ještě jednou apelovat, abyste se zamysleli nad tím, jak tento nástroj, systém EET, je nepřiměřeně využíván například finanční správou.

Já jsem tady minule před 14 dny hovořil o tom, že EET je pro mě preventivním permanentním vyjádřením nedůvěry vůči podnikatelům, kterým stát naložil úkol, aby si sami na své náklady platili on-line kontrolu jejich pohybů, on-line kontrolu jejich činnosti. Tato nedůvěra, kterou stát vyjadřuje tímto vůči podnikatelům, lidi mnohdy odrazuje od podnikání.

A podnikání resp. to, co se za tím skrývá, je hodnota, které bychom si skutečně měli vážit. Protože vlastní aktivity člověka, jeho příspěvku k ekonomické prosperitě a to, že si dokáže sám najít práci, dokáže se sám postarat o sebe, o svoji vlastní rodinu, ještě přispívá do sociálního a zdravotního pojištění, toho bychom si měli vážit. A díky tomu, i že klesá ekonomický růst, kterého jsme byli svědky v posledních letech, tak za pár let bychom měli být rádi za každého takového člověka, který toto dokáže.

Já jsem tady hovořil o tom, že EET nepřineslo jenom systém on line kontroly jako takový, ale jsou s ním spojeny opravdu velmi nepřiměřené kontroly, velmi nepřiměřené pokuty. A já se nebojím říci, že to je šikana podnikatelů. Díky tomu, že je schválen systém EET, díky tomu, že vy chcete tento systém rozšířit na další řemeslné činnosti, na další živnostníky, na kadeřníky, na řemeslníky, na všechny ostatní, tak tím vlastně chcete dát další nástroj Finanční správě na tuto nepřiměřenou činnost.

Proč o tom mluvím? Protože mezi mým vystoupením minule a mezi dnešním dnem se stala ještě jedna věc. Určitě jste si někteří z vás všimli v médiích, že krajský soud rozhodl o nepřiměřenosti jedné takové pokuty, kterou dala Finanční správa v krámku v Krnově za to, že nezaúčtoval koláček v hodnotě 10 korun. Finanční správa vyměřila pokutu ve výši 11 tis. korun. A právě nezávislý soud rozhodl o tom, že tato pokuta byla nepřiměřená a byla likvidační.

Proto vás ještě jednou prosím, abyste se zamysleli nad tím, že svým hlasováním skutečně nezajišťujete pouze výběr daní, ale dáváte do ruky Finanční správě nástroj, který slouží k nepřiměřenému tlaku na podnikatele, a dáváte jí nástroj, který umožňuje likvidační pokuty.

Mě velice mrzí, že tady neproběhla ani ve druhém čtení ani ve třetím člení ani na výborech větší diskuse o našich pozměňovacích návrzích, a teď nemluvím jenom o těch návrzích, o těch jednotlivých činnostech, na které se to má vztahovat, z nichž některé jsou velmi absurdní. Ale velmi mě mrzí, že neproběhla hlubší debata právě o těch kontrolách, právě o těch pokutách, právě o těch jejich výších. A některé naše návrhy vedou ke zmírnění tohoto stavu. Já chápu, že se neshodneme tady vůbec na smyslu EET, vy máte prostě jiné vidění světa. Ale mrzí mě, že jsme se nedokázali tady shodnout a že jste nenaslouchali vůbec našim argumentům, co se týká uplatňování právě těchto kontrol a těchto pokut. Já bych vaši pozornost soustředil právě na některé pozměňovací návrhy, pod kterými jsem podepsán za náš klub já, a netýkají se pouze jenom EET, týkají se i kontrolního hlášení. A právě tyto pozměňovací návrhy vedou k nápravě toho, aby Finanční správa neměla takové nástroje pro likvidaci podnikatelů a aby ty pokuty byly přiměřené. Já skutečně nevidím důvod, proč by Finanční správa např. měla mít novou půlmiliónovou pokutu za to, že někdo se snaží splnit svou daňovou povinnost, vyplní a odevzdá kontrolní hlášení, nicméně ho nevyplní úplně dobře a pokud nějaký úředník na Finanční správě usoudí, že se jedná o maření správy daní, tak může vyměřit půlmiliónovou pokutu, což přinesl nový daňový balíček, který se tady schvaloval naposledy v lednu tohoto roku.

Já skutečně nevidím důvod, proč dávat takovouto vágní formulací takovýto nástroj Finanční správě, když vidíme, jakým způsobem se chová k podnikatelům, jakým způsobem dává ty pokuty a jak nepřiměřeně v jednotlivých bodech postupuje. Vy jste se prostě rozhodli a ve vašem vidění světa je stát více než jednotlivec a skutečně dáváte státu do ruky takové nástroje, že povyšujete pravomoci státu na úkor práv občana a na úkor vážnosti občana. A to mě velmi mrzí. Jsem velmi zvědavý na vaše hlasování. A prosím všechny naše občany, aby se podívali na všechny naše argumenty, protože my si občanů na rozdíl od stran, které si tady chtějí zavádět elektronickou kontrolu občanů, elektronickou kontrolu živnostníků, vážíme.

Poslední větu k tomu mám. Místo toho, abyste využívali nové technologie, IT technologie na zlepšení služeb státu pro občany, tak je využíváte pouze na restrikci a kontrolu našich občanů. Je to prostě jiné vidění světa. Já takové nemám. Je to vaše rozhodnutí, které mě velmi mrzí a udělá velký šrám do naší společnosti a našeho podnikání.

Děkuji.

