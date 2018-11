Munzar (ODS): Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si nejdřív dovolím krátkou poznámku konkrétně k tomuto návrhu a pak si dovolím říci pár slov o dani z nabytí nemovitých věcí jako celku.

K tomuto návrhu. Já jsem v této věci interpeloval písemně paní ministryni v dubnu tohoto roku. Myslel jsem si, že by mohly být finanční úřady tolerantnější. Odpověď jsem nějakou dostal, ani jsem to nenechával dávat na schůzi, ale s tímto návrhem pana kolegy Raise prostřednictvím pana předsedajícího souhlasím. Myslím si, že je to dobrá věc, která vyrovnává nerovnost před zákonem, kdy některé bytové jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitosti a některé nejsou.

Nicméně obecně. Všichni vidíme situaci na českém nemovitostním trhu, že ceny nemovitostí velmi výrazně vzrostly za poslední dobu, a to o dvě pětiny a více ve více než polovině okresních měst, od roku 2015 takto vzrostly ceny bytů. Do toho vstoupila tento rok velmi necitlivě Česká národní banka s extrémní regulací hypoték. Mnoho mladých lidí, a dokonce střední třída, dneska na byt zejména ve větších městech nedosáhne. A my se domníváme, že vlastnické bydlení by nemělo být luxusem jen pro hrstku vyvolených. Naopak bychom měli být rádi, že i mladé rodiny se snaží postavit na vlastní nohy a koupě vlastního bydlení jim totiž umožňuje větší ekonomický rozvoj než jen třeba nájemní, tedy půjčení cizího majetku. Navíc když je nejhůř, taková rodina vždy může svůj byt či dům prodat, díky čemuž má zajištěnu určitou životní jistotu.

Stát, veřejný sektor má na růstu cen nemovitostí také svůj podíl, a to díky vysokým regulacím na straně nabídky, například kvůli složitým stavebním normám, kvůli složitému stavebnímu právu apod. A navíc do toho přistoupilo zákonné opatření Senátu, kdy od listopadu roku 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost, toho, kdo si jde koupit byt, dalšími čtyřmi procenty z ceny nemovitostí, a to samozřejmě zvyšuje náklad na pořízení vlastnického bydlení. On není pravdou ten předpoklad, který byl tehdy uváděn, že se jen ta zátěž převede z prodávajícího na kupujícího, protože prodávající má z toho prodeje alespoň nějaký příjem. Cena nijak neklesla. Takže nám zůstává daň, kterou platí kupující, a je to vlastně daň, kdy stát vybírá od našich občanů poplatek za to, že si na našem území, na území našeho státu kupují nemovitost. Tím, že daň byla v roce 2016 převedena na kupujícího, ztratila veškeré zbytky logiky.

A právě, že jsme ve složitém období, v období vysokých cen nemovitostí, tak stát má možnost alespoň ulehčit částečně lidem v nákladech na pořízení vlastního bydlení a nevymýšlet výjimky, že něco bude osvobozeno a něco nebude osvobozeno. Proto já a mí kolegové navrhneme ve druhém čtení zrušení daně z nabytí nemovitosti, případně přijdeme i s variantou, jako kompromisní variantou, alespoň snížení. Nicméně nám by se nejvíc líbilo její zrušení.

Důvody jsem tady už říkal na začátku volebního období, kdy jsme toto navrhovali jako samostatný návrh zákona. Podmínky hypoték se zpřísňují, zvyšuje se spoluúčast a pro lidi je problém mít naspořenu jistinu a další čtyři procenta na daň.

Z bytu, který dneska stojí třeba 3 mil., je dnes daň 120 tisíc korun. Pro takovou mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem a ty peníze dokáže využít daleko účelněji než stát, např. na rekonstrukci, nákup kuchyňské linky, na vybavení apod. Peníze z ekonomiky by tam nezmizely, ale byly by využity jinak a státu by se vrátily jinou cestou. U daně podle návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který probíráme, se předpokládá, že výběr z této daně bude do státního rozpočtu pouze cca 0,8 % příjmů pro stát. Malá položka, ale pro lidi docela velká položka. Takže zrušením této daně nebude jinak ohrožena funkce státu, ale spoustě lidí by její zrušení ulehčilo život.

A poslední argument, abych dlouho nezdržoval. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem nejenom osvobozením některých nemovitostí od této daně, ale zejména proto, že ti velcí můžou tuto daň obejít, a to tak, že nemovitost vloží do firmy a převedou nikoli nemovitost, ale převedou firmu. To je velká nerovnost před zákonem, kdy ti malí drobní lidé, kteří si chtějí koupit takovou nemovitost, na tento způsob nedosáhnou. Takže máme tady nerovnost před zákonem a to je další důvod, proč navrhneme zrušení, případně snížení této daně. Děkuji.

