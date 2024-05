Nacher (ANO): Bylo by docela dobré, abyste se nějak dohodli

reklama

Pěkný den, dámy a pánové.

Já vás nepřekvapím, protože jsem klasicky k tomuhle bodu nechtěl mluvit. Vždycky jste mi za to tleskali, ale teď už ne. (Potlesk a smích od poslanců ODS.) Děkuji. Ale chtěl jsem reagovat na vystoupení pana Kučery. Bylo by dobré už být v těch věcech konzistentní.

Já si pamatuji, jak před volbami v roce 2022 jsem si dovolil říct - jsem rád, že tady pan primátor Prahy to potvrdí - že Praha má 57 městských částí. Když se o tom bavíme, tak to je nejvíc, to je světový rekord na 1 200 000 obyvatel. Takže máte vedle sebe městskou část, co má 120 000 obyvatel a 400 obyvatel. Já jsem si dovolil říct něco o slučování a hned se na mě seběhli starostové ze STAN. Málem mě ukřižovali, tak už jsem od té doby mlčel.

Takže by bylo docela dobré, abyste se tedy nějak dohodli. Před volbami jste o tom cudně mlčeli, teď uprostřed volebního období by se tedy slučovalo a pak, jak se budou blížit volby a starostové vám zase dají za uši, tak se o tom zase mluvit nebude.

Já to říkám konzistentně, furt stejně, ať už jsou volby kdykoliv. Takže buďte v tomhletom féroví, držte to tedy a já si počkám před komunálními volbami, jestli budete tuhletu pozici držet i nadále, pokud jde o slučování malých obcí.

Děkuji.

