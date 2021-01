Nacher (ANO): Musíme se podívat pod kůži různým energošmejdům

reklama

Takže, dámy a pánové, vážený pane předsedo, pane ministře, pěkné odpoledne.

Tak jsme se konečně dočkali této důležité normy, zejména se budu věnovat té části řešící takzvané energošmejdy. Začnu poněkud netradičně pro ty, kteří nejsou v té problematice tak hluboce, aby se do toho dokázali vcítit, protože my se tady často bavíme o zbytečně vynaložených deseti tisících, o lidských osudech, o smutných příbězích.

Dovolím si citovat dopis, který mi přišel, opravdu existuje, psaný ještě na psacím stroji, což je dneska rarita, a krásně zapadá, myslím si, že to nahrazuje možná hodinovou debatu o tomto tématu.

Okolnosti, které se mně naskytly, mě dohnaly k napsání tohoto dopisu. Musím vám dát za pravdu, podívat se pod kůži různým energošmejdům. Jsem ročník 1942, dostala jsem se nevím jakým záhadným způsobem do spirály několika energetických společností. Nikdy jsem nic nepodepsala a do telefonu jsem nikomu nic nesdělila. Dostala se mi informace, že pracovníci, aby dosáhli svých odměn za "blbé důchodce" se po internetu dozví všechny lidi pod rok narození 1950, dost důchodců má nějaký majetek, nebo jsou to vdovy nebo vdovci. Přišlo mi několik dopisů, abych zaplatila za nedodržení smluvních podmínek částku 5 000 korun. Na jaře jsem firmě, nebudu ji tady teď citovat, to si pak kdyžtak vyřídíme na výboru a podvýboru, poslala 9 000 korun. Vyhrožovali mi exekucí. Já jsem v životě neměla nikdy žádnou půjčku a všechno platím včas. Nyní jsem v kleštích srovnávací společnosti a dalších společností, které po mně chtějí dalších 10 000 korun. Nevím, co mám dělat. Peníze, co mám na pohřeb, si netroufám poslat. Vím, že těch případů je hodně, ale málokdo to rozmázne, protože se důchodci bojí, že naletěli a tají toto před svými vlastními dětmi. Proto bych se přimlouvala, aby tyto nepřístojnosti byly ošetřeny zákonem. Děkuji vám, že si přečtete tento dopis.

Tak to je podle mě krásný příklad toho, co se dneska na tom trhu bohužel děje. Ta situace je v této chvíli ještě horší o to, že nástupem koronaviru jsou ti lidé doma, ten sociální kontakt je menší a menší a emoce jsou naopak větší a větší. Ta snaha ušetřit prostředky je samozřejmě akutnější a v té chvíli, když vám někdo zavolá, nebo slíbí, že ušetříte za energie, tak ještě ochotnější otevřete ty dveře a případně i svoji duši, abych tak řekl.

Jsou známé čtyři základní praktiky těchto energošmejdů. Za prvé, a podrobně o tom budu mluvit potom na výboru a ve druhém čtení, tak to vezmu v rychlosti, falešné představení, kdy se vydávají za někoho jiného. To se často těžko odhaluje. Nejčastější je to za Českou obchodní inspekci, nebo za Energetický regulační úřad. Pak jsou to lživé informace například, že ten váš dodavatel už nepůsobí na tom trhu, nebo že máte dvě smlouvy, jedna koliduje a podobně. Pak je tam segment, abych tak řekl, amorálnosti, protože ti energošmejdi se obracejí zejména na ty, kteří se mohou hůře bránit. To jsou třeba ti senioři. A pak je to zneužití právních kliček. Tady bych dal jako příklad právě třeba ty aukce, kdy pak často narážíme na ten případ, že ten spotřebitel neví, kam se má obrátit, jestli na ČOI, nebo na ERÚ, jestli to spadá pod Energetický regulační úřad, kam samozřejmě tyhle věci spadají, a nebo už je to aukce, dříve to byly třeba nabídky těch různých žárovek za korunu, a to už pak spadá pod Českou obchodní inspekci.

Podle statistiky Energetického regulačního úřadu loni byl počet různých podání 13 192, což je meziročně pokles o 7,5 %, ale to bylo vlivem koronaviru, tak jsem se díval na jiná čísla. A jak víme obecně, tak meziročně poklesla třeba díky tomu kriminalita o 16 % a počet exekucí dokonce o 18. Tady ten pokles je pouze o 7,5 %.

Jinými slovy, je z toho evidentní, evidentní, že ten pokles nekopíruje poklesy v jiných segmentech ve vztahu ke spotřebiteli. To znamená, že ti energošmejdi působí velmi aktivně. No a z těch celkových podnětů a podání se více než polovina týká právě zprostředkovatelů, kterých se tato novela týká, jak už řekl pan ministr. Zjištění dodavatele 27 %, zprostředkovatele přímo 19 %, změna dodavatele 11 %. To je, 57 % všech podání se týká zprostředkovatelů. Mimochodem ti energošmejdi, jak jsem četl na začátku ten dopis paní, ti by zasloužili ten pořádný flákanec, jo, když už jsme u toho. Připomnělo mi to tu situaci, která tady proběhla minulý týden.

Pokud jde o samotnou normu, tak připomenu, že energetický zákon byl novelizován 24krát. Z toho od revoluce z toho čtyřikrát to byly velké novely týkající se transpozice prvního, druhého a třetího energetického balíčku. No a právě tato novela, kterou máte před sebou, tak se týká - já jsem si to rozdělil na rozdíl od pana ministra na dvě oblasti, ne na tři. Jedna je nesoulad s tou transpozicí třetího energetického balíčku, kde nám bylo vyčteno - máme tam osm výtek. Těm se věnovat v tuto chvíli obšírněji nebudu, protože je popsal pan ministr.

A ta druhá věc je boj s energošmejdy. Tam bych to shrnul na to definování těch smluv na 36 měsíců, omezení plných mocí na 12 měsíců, možnost je kdykoliv vypovědět. A právě definování zprostředkovatele - tedy co má umět, jak se má chovat, co všechno a v čem má informovat ty zákazníky - a povinný registr těchto zprostředkovatelů na Energetickém regulačním úřadu.

Tato norma tady byla, tuším, od června, července, srpna, loňského roku. Takže já už jsem ve spolupráci s ministerstvem, s Energetickým regulačním úřadem, s lidmi, kteří se zabývají ochranou spotřebitele, i se samotnou industrií, připravil komplexní pozměňovací návrh, který některé věci ještě zpřísňuje, ujasňuje. Jako příklad dávám přechodné období, které právě řeší ty plné moci nejenom do budoucna, ale v zásadě vlastně nepřímo i retroaktivně. To znamená, že ten, kdo má teď v šuplíku tu plnou moc, ten zákazník, a bojí se, tak po účinnosti této novely bude nově těch 12 měsíců pro něj platit taktéž. To je takový příklad těch věcí, kde my to ještě upřesňujeme.

Cílem je tedy větší ochrana spotřebitele, ukončení fungování těchto energošmejdů. A vzhledem k tomu, že to tady bylo dostatečnou dobu - a když se podíváte do systému, tak je tam nahráno i dalších několik pozměňovacích návrhů - tak si dovolím požádat o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, o čemž pak budeme hlasovat. Já jsem to zkrátil maximálně, jak jsem mohl. Věřím, že v těch dalších čteních můžeme jít do nějakého většího detailu, ale v tomto bodě očekávám konsenzuální souhlas celé Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši pozornost.

