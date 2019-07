Nacher (ANO): O protiprávních exekucích by měly rozhodovat soudy

Dámy a pánové, pěkné dopoledne.

Stručně nejdřív k té samotné novele. Probíral ho i podvýbor pro ochranu spotřebitele, kde také získal podporu, včetně toho zrychleného projednávání. Já to dám ještě do nějakého kontextu. My se tady o těch dětských dluzích bavíme v několika rovinách a na několika úrovních - na úrovni celostátní i komunální, pokud jde o zastavování dětských exekucí třeba Dopravními podniky, a z hlediska času do minulosti a do budoucnosti. Pokud jde o tu budoucnost, tak tam to řešíme tím návrhem, který je poněkud komplikovanější a tam ta shoda taková není - to je ten tisk 456, nicméně směrem do minulosti je to 493, to je to, co teď schvalujeme - já vám děkuji za tu podporu - a jde tam v zásadě o to, že mladý člověk, který si často - to nevím, jestli tady bylo řečeno - ten dluh nezavinil, tak vlastně vstupuje do dospělého věku a už má nějakou zátěž. To znamená, my mu umožňujeme ho zařadit mezi ty zvlášť zranitelné osoby, kde jsou dneska senioři a lidi se zdravotním postižením.

Tím jsem chtěl původně skončit, nicméně musím... nemůžu nereagovat na kolegu Farského, který sem najednou přimotal ty neplatné exekuce nebo protiprávní exekuce. Já bych chtěl připomenout, že i v tomto se koná - za prvé - mají tak, jak bylo řečeno, z úřední povinnosti ex officio rozhodovat soudy. Ony tak nečiní, takže vláda udělala několik kroků. Za prvé, ministr spravedlnosti poslal na soudy dopis. To bylo v dubnu. Premiér na začátku minulého měsíce poslal zase dopis všem významným zaměstnavatelům státním, jako je Česká pošta, České dráhy a tak dále, aby se podívali ti zaměstnavatelé, ti účetní, kteří strhávají ty exekuce těm zaměstnancům, aby se podívali v tom exekučním titulu na základě čeho a pokud by identifikovali, že by šlo o tu neplatnou exekuci, tak aby požádali o zastavení. Takže v tomto - vůbec to sem nepatří - nicméně aby tady nezaznělo, že se v tom nic nedělá - dělá, upozorňuje se na to a já doufám, že se to pohne. Nicméně musím zde připomenout, že o tom musí rozhodovat - a měly by automaticky, nečiní tak - soudy.

Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



