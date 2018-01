Němcová (ODS): Pane Faltýnku, když nešlo o vás, tak jste byl hrdina

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové,

já jdu jen v krátkosti reagovat ve své faktické poznámce na to, co zde zaznělo z úst pana poslance Faltýnka, když se dotýkal toho příběhu našeho kolegy pana docenta Bohuslava Svobody a jeho vydávání v minulém volebním období. Tak při všem tom obšírném líčení, které tady předestřel se závěrem, že tedy až teď znovu budeme stát před tím rozhodováním, zda vydáme nebo nevydáme pana docenta Svobodu, takže on tedy bude hrdinně hlasovat pro jeho nevydání. Ale jste tomu, prostřednictvím pana předsedajícího, dodat, pane kolego, že na té schůzi, kterou jste také citoval toho 4. nebo 5. února, teď nevím přesně, kdy to bylo. Roku 2014 jste hlasoval pro vydání, stejně jako celý klub tehdy hnutí ANO a myslím, že dva lidé se zdrželi. A v tu chvíli by bylo dobré říct, že asi tehdy, když nešlo o vás, tak jste byl ten hrdina. Když jde najednou o vás, tak hodíte všechno do jednoho pytle a snažíte se to tak zašmodrchat, aby zcela odlišné případy vyzněly, že příběh jeden rovná se příběh druhý, protože to vyhovuje té vaší verzi. Myslím, že tohleto je velmi zavádějící a já se proti tomu i jménem poslaneckého klubu ODS ohrazuji.

