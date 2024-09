Nepil (ANO): Nátlak a vydírání ze strany pirátského náměstka Hřiba

Jsou chvíle, kdy i politik musí zapomenout na politiku a být především člověkem, který brání důstojnost, spravedlnost a čest. Ta chvíle je právě teď!

Náměstek primátora Zdeněk Hřib porušil základní pravidla slušnosti a postavil proti sobě téměř celý magistrát. Pokud se taková věc stane, svědčí to o tom, že na svém místě není politik, nikoliv úředník.

Na čtvrtečním zastupitelstvu minulý týden Zdeněk Hřib opět arogantně dehonestoval práci úředníků magistrátů, a to takovým způsobem, že se tentokrát ředitel magistrátu Martin Kubelka ozval a veřejně mluvil o chování, nátlaku a vydírání ze strany náměstka Hřiba.

Porušil tak to, čeho si my politici na úřednících obzvlášť ceníme? Princip loajality? Ne. Všechno má své hranice a míru. A tu hranici pan náměstek Hřib minulý týden překročil. Číše přetekla.

Ve večerních a obzvláště nočních hodinách, když už ze sálu zastupitelstva zmizí většina novinářů, býváme svědky toho, že náměstek Hřib na otázky opozice k bodům ze své sekce, které bývají problémové a nedotažené, reaguje tím, že povolává „na stupínek“ úředníky a griluje je.

Této absurdity jsme byli svědky například před hlasováním o výkupu pozemku pro Dvorecký most za mnohonásobně vyšší než odhadní cenu, který neprošel řádně výbory. Kdo za to mohl? Zase úředník, kterého Hřib před zastupiteli veřejně plísnil. Jako zastupitel se za takové chování náměstka primátora stydím. Svědčí to jen a pouze o jeho neschopnosti nést odpovědnost a řídit každodenně svou gesci dopravy, na což jako primátor nebyl zvyklý.

Po vystoupení ředitele Martina Kubelky na zastupitelstvu minulý týden se v sále rozhostilo hrobové ticho. Pamatuji už hodně. Ale to, že by úředník na mikrofon vylíčil, jak jej Zdeněk Hřib před kolegy zastrašoval a nutil jej proplatit fakturu městské společnosti Piráti a.s. (pardon Operátor ICT) bez doložení toho, za co by měl peníze poslat (a nestalo se to prý poprvé), to je i na občasnou divočinu na Mariánském náměstí fakt už příliš.

A já panu řediteli věřím. Nejen proto, že ho znám, ale v kuloárech, a ostatně i veřejně, se o prapodivném fungování pirátského dítěte Operátor ICT říká a píše dost.

Takže milí kolegové politici – a teď apeluji zejména na politiky v koalici – zapomeňte chvíli na to, že musíte udržet přetěžko slepenou a udržovanou koaliční vládu nad Prahou za každou cenu. Především musíte udržet fungující úřad s dvěma tisícovkami zaměstnanci, a hlavně dát najevo, že existuje nějaká mez slušnosti, mravnosti a politické kultury, za kterou se už prostě jít nedá!?

A to můžete udělat jediným způsobem. Neobětujete ředitele Kubelku, protože odmítl dát přednost kariéře před Prahou.

Radomír Nepil ANO 2011



