Niedermayer (TOP 09): Chápu, že pro slečnu Thunbergovou není letadlo to pravé

Je mi skoro jedno, jak se slečna Thunbergová do New Yorku dostane. I když chápu, že pro ni letadlo není to pravé...

Nepochybuji o tom, že pro zachování planety v obyvatelném stavu toho již udělala víc než armády politiků, a určitě toho ještě moc dokáže, a to, že pár lidí zaplní sedadla v letadle, které bez ohledu na její "misi" poletí, nehodlám řešit.

Útoky na ni mají samozřejmě svou logiku. Spoustě firem to, co říká, nevyhovuje (a do toho, aby se to stalo co nejpomaleji, investují spoustu peněz) a část lidi v dnešní nenávistiplné době ochotně naskočí do vlaku směrem do boje s novým nepřítelem, do kterého leckdo (samozřejmě, včetně V. Klause ml.) tuto odvážnou mladou dámu transformoval.

Možná ale, že by bylo fajn někdy slyšet, jaký že to svět si ti, kteří chtějí zvrátit dnes minimálně v západním světě převládající snahu o obrat v devastaci životního prostředí, představují. Kam by se chování lidí na planetě mělo v následujících dekádách posouvat. Pokud ne ke snaze o více neutrální působení lidí na klima, tak kam?

Bez toho, aby to jasně a srozumitelně zaznělo, se lze domnívat, že jde o zachování čtvrtletních zisků a s nimi spojených bonusů pro lidi v některých firmách po co nejvíce následujících kvartálů. A nic jiného si miliony investování do snahy zdiskreditovat podobné snahy "koupit" nechtějí... Nebo je to jinak?

