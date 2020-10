ODS: Lidem je potřeba pomoci, chceme prosadit odpuštění odvodů a nízké a jednoduché daně

reklama

„Tento týden máme ve Sněmovně v záplavě negativních zpráv možnost dát lidem naději a skutečně jim pomoct. Vládní návrhy na ošetřovné, kompenzační bonus, paušální daň, pozastavení EET, nebo třeba prodloužení programu COVID III podpoříme, umožníme i zrychlené projednávání a zkrátka uděláme všechno pro to, abychom lidem pomohli co nejrychleji, ačkoliv budeme chtít např. upravit některé parametry návrhů. Podle nás je ale potřeba jít v pomoci ještě dál. Chceme prodloužit Antivirus C do konce letošního roku, navrhujeme úplné prominutí daně z příjmu pro OSVČ alespoň v některých sektorech, dva a půl roku leží ve Sněmovně náš návrh na zrušení superhrubé mzdy a paušální daň by mělo být podle nás možné využít až do hranice pro plátce DPH, nikoliv pouze do obratu 800 tisíc korun, jak navrhuje vláda. Bez debaty je také nutnost zrušení EET, která se ukazuje jako zbytečná a pro podnikatele zatěžující. Jsme také přesvědčeni, že místo jedné nekoncepční dávky pro seniory by měl stát navyšovat důchody těm, kteří to nejvíc potřebují – proto opět navrhneme zvýšení penzí o dva tisíce korun lidem, kteří jsou v penzi dvacet let a více, protože jejich důchody jsou nejnižší a pomoc nejvíce potřebují,“ řekl na úvod předseda ODS Petr Fiala, který na začátku tiskové konference opět vyzval všechny občany, aby dodržovali platná nařízení vlády.

Petr Fiala na závěr poděkoval za dlouhodobou práci ve Sněmovně nově zvolené senátorce Miroslavě Němcové, připomněl i její působení v čele dolní komory parlamentu.

